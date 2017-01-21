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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Валенсия
Вильярреал - Валенсия: обзор матча 21 января 2017
Вильярреал
21.01.2017, суббота, 22:45
Испания. Примера, 19 тур
0 : 2
Завершен
Валенсия
35'
К. Солер
42'
С. Мина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Валенсия
Желтая карточка
Х. Коста
89'
87'
Замена
М. Монтойя
️️️️
М. Эль-Хаддади
Замена
Р. Борре
️️️️
Джонатан
83'
81'
Замена
С. Дзадза
️️️️
С. Мина
80'
Желтая карточка
Э. Гарай
78'
Замена
М. Суарес
️️️️
К. Солер
Замена
С. Кастильехо
️️️️
Р. Сориано
61'
Желтая карточка
В. Руис
49'
42'
ГОЛ! 0:2!
С. Мина
35'
ГОЛ! 0:1!
К. Солер
Пас отдал
Нани
33'
Желтая карточка
Э. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Бруно
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
6
Джонатан
ПП
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
17
Нани
ЛВ
18
Карлос Солер
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
10
Даниэль Парехо
ПП
77
Санти Мина
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
РФ
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Вильярреал
1
Андрес
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
16
Родри
ОП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
4-4-1-1
1
Асенхо
24
Коста
27
Гонсалес
4
Руис
2
Гаспар
14
Тригерос
21
Бруно
21
Сориано
6
Джонатан
11
Сансоне
12
Пато
4-3-1-2
25
Алвес
2
Канселу
24
Гарай
5
Мангала
14
Гайя
10
Парехо
33
Перес
18
Солер
17
Нани
16
Эль-Хаддади
77
Мина
6
Джонатан
19
Борре
19
Борре
6
Джонатан
21
Сориано
70
Кастильехо
70
Кастильехо
21
Сориано
18
Солер
4
Суарес
4
Суарес
18
Солер
16
Эль-Хаддади
33
Монтойя
33
Монтойя
16
Эль-Хаддади
77
Мина
11
Дзадза
11
Дзадза
77
Мина
Остались в запасе
Вильярреал
Валенсия
1
Андрес
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
16
Родри
ОП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
11
Закария Баккали
ЛВ
1
Хауме
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
16
Родри
ОП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
Остались в запасе
11
Закария Баккали
ЛВ
1
Хауме
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Статистика матча Вильярреал - Валенсия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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