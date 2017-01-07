Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Севилья
Реал Сосьедад - Севилья: обзор матча 07 января 2017
Реал Сосьедад
07.01.2017, суббота, 22:45
Испания. Примера, 17 тур
0 : 4
Завершен
Севилья
25'
В. Бен-Йеддер
29'
В. Бен-Йеддер
73'
П. Сарабия
83'
В. Бен-Йеддер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Севилья
90'
+1
Замена
Х. Корреа
️️️️
В. Бен-Йеддер
83'
ГОЛ! 0:4!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Н. Пареха
79'
Желтая карточка
Витоло
79'
Замена
М. Краневиттер
️️️️
Витоло
Желтая карточка
Ю. Бершиче
76'
73'
ГОЛ! 0:3!
П. Сарабия
Пас отдал
В. Бен-Йеддер
69'
Замена
П. Сарабия
️️️️
Ф. Васкес
Замена
Хуанми
️️️️
К. Вела
57'
Замена
С. Каналес
️️️️
Э. Гранеро
57'
Замена
А. Элустондо
️️️️
М. Гонсалес
45'
Желтая карточка
В. Жозе
44'
39'
Желтая карточка
С. Эскудеро
29'
ГОЛ! 0:2!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Ф. Васкес
25'
ГОЛ! 0:1!
В. Бен-Йеддер
10'
Желтая карточка
Ф. Васкес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Хаби Прието
ПП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
10
Карлос Вела
РФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
14
Самир Насри
ЛП
7
Витоло
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
АП
20
Франко Васкес
АП
25
Феррейра Фильо Мариано
ПП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
7
Хуанми
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Севилья
46
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Гансо
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
4-3-1-2
28
Рульи
17
Бершиче
26
Мартинес
3
Гонсалес
2
Сальдуа
14
Ильярраменди
23
Гранеро
10
Прието
21
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
10
Вела
4-2-3-1
15
Серхио Рико
2
Пареха
23
Рами
25
Меркадо
18
Эскудеро
25
Мариано
14
Насри
15
Н'Зонзи
20
Васкес
7
Витоло
10
Бен-Йеддер
3
Гонсалес
6
Элустондо
6
Элустондо
3
Гонсалес
23
Гранеро
20
Каналес
20
Каналес
23
Гранеро
10
Вела
7
Хуанми
7
Хуанми
10
Вела
7
Витоло
5
Краневиттер
5
Краневиттер
7
Витоло
20
Васкес
7
Сарабия
7
Сарабия
20
Васкес
10
Бен-Йеддер
32
Корреа
32
Корреа
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Севилья
25
Тоньо
ВР
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
46
Сальваторе Сиригу
ВР
10
Гансо
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
10
Гансо
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Реал Сосьедад - Севилья
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Реале Арена
Новости команд
Все
Реал Сосьедад
Севилья
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
Вчера, 21:21
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
Вчера, 21:21
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+