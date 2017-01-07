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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Гранада
Реал - Гранада: обзор матча 07 января 2017
Реал
07.01.2017, суббота, 15:00
Испания. Примера, 17 тур
5 : 0
Завершен
Гранада
12'
Иско
20'
К. Бензема
27'
К. Роналду
31'
Иско
58'
Каземиро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Гранада
77'
Замена
Э. Понсе
️️️️
Ф. Табану
72'
Желтая карточка
Ф. Табану
Желтая карточка
Каземиро
71'
70'
Желтая карточка
Г. Силва
Замена
Ф. Коэнтрау
️️️️
Марсело
68'
65'
Замена
А. Буэно
️️️️
Ж. Бога
60'
Замена
Х. Маркес
️️️️
Х. Агбо Уче
ГОЛ! 5:0!
Каземиро
Пас отдал
Х. Родригес
58'
57'
Желтая карточка
Х. Агбо Уче
Замена
М. Асенсио
️️️️
Иско
51'
Замена
Х. Родригес
️️️️
Т. Кроос
45'
44'
Желтая карточка
С. Сампер
ГОЛ! 4:0!
Иско
Пас отдал
Л. Модрич
31'
ГОЛ! 3:0!
К. Роналду
Пас отдал
Марсело
27'
ГОЛ! 2:0!
К. Бензема
20'
ГОЛ! 1:0!
Иско
Пас отдал
К. Бензема
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Гранада
13
Гильермо Очоа
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
16
Серхи Сампер
ОП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Реал
1
Кико Касилья
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
13
Данило
ПЗ
23
Хамес Родригес
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Гранада
13
Ойер
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
10
Хави Маркес
ЦП
77
Омер Атцили
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Навас
12
Марсело
19
Варан
6
Начо
14
Карвахаль
5
Каземиро
8
Кроос
14
Модрич
22
Иско
7
Роналду
9
Бензема
4-1-2-2-1
13
Очоа
18
Ломбан
2
Тито
21
Рубен Везо
11
Силва
16
Сампер
4
Уче
27
Табану
8
Перейра
13
Бога
11
Кравец
22
Иско
10
Асенсио
10
Асенсио
22
Иско
12
Марсело
17
Коэнтрау
17
Коэнтрау
12
Марсело
8
Кроос
23
Родригес
23
Родригес
8
Кроос
4
Уче
10
Хави Маркес
10
Хави Маркес
4
Уче
27
Табану
9
Понсе
9
Понсе
27
Табану
13
Бога
19
Буэно
19
Буэно
13
Бога
Остались в запасе
Реал
Гранада
1
Кико Касилья
ВР
13
Данило
ПЗ
21
Альваро Мората
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
27
Гастон Силва
ЛЗ
13
Ойер
ВР
77
Омер Атцили
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
13
Данило
ПЗ
21
Альваро Мората
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
13
Ойер
ВР
77
Омер Атцили
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Реал - Гранада
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Бернабеу
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