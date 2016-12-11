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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Люцерн
Сьон - Люцерн: обзор матча 11 декабря 2016
Сьон
11.12.2016, воскресенье, 15:45
Швейцария. Суперлига, 18 тур
3 : 1
Завершен
Люцерн
27'
Ч. Аколо
56'
Карлитуш
66'
Ч. Аколо
76'
Я. Хика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сьон - Люцерн
Желтая карточка
В. Салатич
79'
78'
Желтая карточка
М. Шнойвли
Замена
Д. Муджанги-Биа
️️️️
Карлитуш
78'
76'
ГОЛ! 3:1!
Я. Хика
ГОЛ! 3:0!
Ч. Аколо
66'
ГОЛ! 2:0!
Карлитуш
56'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Аколо
27'
21'
Желтая карточка
Ф. Аффольтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
1
Антон Митрюшкин
ВР
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
92
Жоаким Адао
ЦП
10
Веролюб Салатич
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
10
Карлитуш
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Дидье Толо
Люцерн
1
Давид Цибунг
ВР
13
Томислав Пульич
ЦЗ
7
Клаудио Лустенбергер
ЦЗ
16
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
77
Маркус Ноймайр
ЦП
15
Марко Шнойвли
ЦФ
Главный тренер
Марио Фрик
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
94
Даниэль Фоллонье
ЦФ
Люцерн
1
Йонас Омлин
ВР
14
Жером Тьессон
ЦЗ
6
Ремо Арнольд
ЦЗ
8
Ямир Хика
ЦП
2-3-1-3
1
Митрюшкин
31
Зверотич
3
Циглер
92
Адао
10
Салатич
4
Сьерро
13
Карлен
77
Аколо
11
Конате
10
Карлитуш
4-1-1-1
1
Цибунг
7
Лустенбергер
16
Аффольтер
20
Кошта
13
Пульич
71
Криэциу
77
Ноймайр
15
Шнойвли
10
Карлитуш
63
Муджанги-Биа
63
Муджанги-Биа
10
Карлитуш
Остались в запасе
Сьон
Люцерн
18
Кевин Фикеншер
ВР
94
Даниэль Фоллонье
ЦФ
Главный тренер
Дидье Толо
1
Йонас Омлин
ВР
14
Жером Тьессон
ЦЗ
6
Ремо Арнольд
ЦЗ
8
Ямир Хика
ЦП
Главный тренер
Марио Фрик
Остались в запасе
18
Кевин Фикеншер
ВР
94
Даниэль Фоллонье
ЦФ
Остались в запасе
1
Йонас Омлин
ВР
14
Жером Тьессон
ЦЗ
6
Ремо Арнольд
ЦЗ
8
Ямир Хика
ЦП
Главный тренер
Дидье Толо
Главный тренер
Марио Фрик
Статистика матча Сьон - Люцерн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
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0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
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Серветт
0 : 0
10.10.2026
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Сьон
1 : 1
19.09.2026
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- : -
22.11.2026
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Люцерн
2 : 3
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Люцерн
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31.10.2026
Сьон
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Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
5 : 1
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Информация о матче
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