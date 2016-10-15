Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Люцерн
Базель - Люцерн: обзор матча 15 октября 2016
Базель
15.10.2016, суббота, 21:00
Швейцария. Суперлига, 11 тур
3 : 0
Завершен
Люцерн
25'
С. Думбия
55'
М. Ланг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Люцерн
Замена
Э. Баланта
️️️️
М. Сухи
90'
Замена
Л. Дзуффи
️️️️
С. Ди
85'
67'
Желтая карточка
К. Лустенбергер
ГОЛ! 2:0!
М. Ланг
55'
ГОЛ! 1:0!
С. Думбия
25'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
31
Томаш Вацлик
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
34
Таулант Джака
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
10
Матиас Дельгадо
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Люцерн
1
Давид Цибунг
ВР
13
Томислав Пульич
ЦЗ
14
Жером Тьессон
ЦЗ
7
Клаудио Лустенбергер
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
77
Маркус Ноймайр
ЦП
8
Ямир Хика
ЦП
15
Марко Шнойвли
ЦФ
Главный тренер
Марио Фрик
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
3
Эдер Баланта
ОП
33
Давиде Калла
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
4
Омар Габер
ЦП
21
Марк Янко
ЦФ
Люцерн
1
Йонас Омлин
ВР
16
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
6
Ремо Арнольд
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
4-3-2-1
31
Вацлик
17
Сухи
15
Риверос
3
Хег
5
Ланг
34
Джака
8
Бьярнасон
20
Ди
10
Дельгадо
11
Штеффен
22
Думбия
4-2-1
1
Цибунг
14
Тьессон
7
Лустенбергер
20
Кошта
13
Пульич
77
Ноймайр
8
Хика
15
Шнойвли
17
Сухи
3
Баланта
3
Баланта
17
Сухи
20
Ди
7
Дзуффи
7
Дзуффи
20
Ди
Остались в запасе
Базель
Люцерн
18
Джермано Вайлати
ВР
33
Давиде Калла
ЦП
4
Омар Габер
ЦП
21
Марк Янко
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
71
Хекуран Криэциу
ОП
1
Йонас Омлин
ВР
16
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
6
Ремо Арнольд
ЦЗ
Главный тренер
Марио Фрик
Остались в запасе
18
Джермано Вайлати
ВР
33
Давиде Калла
ЦП
4
Омар Габер
ЦП
21
Марк Янко
ЦФ
Остались в запасе
71
Хекуран Криэциу
ОП
1
Йонас Омлин
ВР
16
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
6
Ремо Арнольд
ЦЗ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Марио Фрик
Статистика матча Базель - Люцерн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
5 : 1
19.09.2026
Грассхоппер
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Новости команд
Все
Базель
Люцерн
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
2018.01.18 23:32
3
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля
2018.01.18 20:47
1
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»
2018.01.18 19:55
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+