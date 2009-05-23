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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - ЦСКА (мол)
Кубань (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 23 мая 2009
Кубань (мол)
23.05.2009, суббота, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 10 тур
0 : 2
Завершен
ЦСКА (мол)
63'
А. Заболотный
75'
А. Столяренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - ЦСКА (мол)
Вторая желтая
Ю. Петраков
Желтая карточка
Ю. Петраков
Замена
Д. Замешаев
️️️️
А. Кудрявцев
Замена
А. Карибов
️️️️
А. Долженко
Замена
Ю. Петраков
️️️️
А. Столяренко
Замена
А. Галстян
️️️️
Е. Одинцов
Вторая желтая
А. Кабанов
ГОЛ! 0:2!
А. Столяренко
Желтая карточка
В. Дмитренко
Замена
А. Киселев
️️️️
А. Заболотный
Желтая карточка
К. Лагиевка
Желтая карточка
Р. Баратов
Замена
️️️️
Л. Калоуда
ГОЛ! 0:1!
А. Заболотный
Замена
А. Винников
️️️️
Р. Слинько
Замена
С. Перунов
️️️️
А. Власов
Замена
Р. Баратов
️️️️
Е. Курдус
Желтая карточка
А. Кабанов
Желтая карточка
А. Тихоновецкий
Желтая карточка
А. Григорьев
Желтая карточка
Е. Одинцов
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
19
Алексей Степанов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
50
Кшиштоф Лагиевка
ЦЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
92
Руслан Слинько
ЦП
73
Евгений Курдус
ЦП
0
Евгений Одинцов
ЦП
37
Артем Долженко
ЦП
42
Антон Кабанов
ЦФ
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
ЦСКА (мол)
25
Артур Нигматуллин
ВР
14
Игорь Драгунов
ЦЗ
5
Антон Власов
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
10
Любош Калоуда
ЛП
13
Александр Кудрявцев
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
0
Ганию Болайи Осени
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Йелле Гус
Кубань (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
55
Сергей Поминов
ЦЗ
0
Артуш Галстян
ЦП
22
Александр Карибов
ЦП
39
Антон Винников
ЦП
18
Роман Половов
ЦФ
4
Ренат Баратов
ЦФ
ЦСКА (мол)
12
Станислав Плохих
ВР
2
Сергей Перунов
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
44
Дмитрий Замешаев
ЦП
20
Алексей Киселев
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
3-1-4-2
19
Степанов
8
Бугаев
50
Лагиевка
5
Дмитренко
33
Квеквескири
92
Слинько
0
Одинцов
37
Долженко
73
Курдус
10
Тихоновецкий
42
Кабанов
3-2-3-2
25
Нигматуллин
20
Столяренко
4
Никитин
85
Григорьев
14
Драгунов
5
Власов
13
Кудрявцев
63
Рыжов
10
Калоуда
91
Заболотный
0
Осени
0
Одинцов
0
Галстян
0
Галстян
0
Одинцов
37
Долженко
22
Карибов
22
Карибов
37
Долженко
92
Слинько
39
Винников
39
Винников
92
Слинько
73
Курдус
4
Баратов
4
Баратов
73
Курдус
5
Власов
2
Перунов
2
Перунов
5
Власов
13
Кудрявцев
44
Замешаев
44
Замешаев
13
Кудрявцев
91
Заболотный
20
Киселев
20
Киселев
91
Заболотный
20
Столяренко
77
Петраков
77
Петраков
20
Столяренко
Остались в запасе
Кубань (мол)
ЦСКА (мол)
18
Роман Половов
ЦФ
55
Сергей Поминов
ЦЗ
22
Евгений Пузин
ВР
12
Станислав Плохих
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
Главный тренер
Йелле Гус
Остались в запасе
18
Роман Половов
ЦФ
55
Сергей Поминов
ЦЗ
22
Евгений Пузин
ВР
Остались в запасе
12
Станислав Плохих
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
Главный тренер
Йелле Гус
Статистика матча Кубань (мол) - ЦСКА (мол)
6
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
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