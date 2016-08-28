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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Тун - Базель
Тун - Базель: обзор матча 28 августа 2016
Тун
28.08.2016, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 6 тур
0 : 3
Завершен
Базель
4'
М. Ланг
13'
М. Янко
19'
Л. Дзуффи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тун - Базель
78'
Желтая карточка
Д. Калла
73'
Замена
А. Франссон
️️️️
Т. Джака
62'
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
Р. Штеффен
Желтая карточка
М. Бюрки
33'
19'
ГОЛ! 0:3!
Л. Дзуффи
13'
ГОЛ! 0:2!
М. Янко
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Ланг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тун
91
Гийом Февр
ВР
23
Марко Бюрки
ЦЗ
31
Стефан Гларнер
ЦЗ
17
Деннис Хедигер
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
Главный тренер
Джан-Лука Привителли
Базель
31
Томаш Вацлик
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
34
Таулант Джака
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
33
Давиде Калла
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
21
Марк Янко
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Тун
12
Франческо Руберто
ВР
27
Энрико Скиринци
ЛЗ
25
Кевин Биглер
ЦП
23
Норман Пейретти
ЦФ
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
10
Матиас Дельгадо
АП
22
Сейду Думбия
ЦФ
2-2
91
Февр
23
Бюрки
31
Гларнер
17
Хедигер
30
Лаупер
2-3-1-1
31
Вацлик
5
Ланг
17
Сухи
34
Джака
7
Дзуффи
33
Калла
11
Штеффен
21
Янко
34
Джака
7
Франссон
7
Франссон
34
Джака
11
Штеффен
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
11
Штеффен
Остались в запасе
Тун
Базель
12
Франческо Руберто
ВР
27
Энрико Скиринци
ЛЗ
25
Кевин Биглер
ЦП
23
Норман Пейретти
ЦФ
Главный тренер
Джан-Лука Привителли
18
Джермано Вайлати
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
10
Матиас Дельгадо
АП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
12
Франческо Руберто
ВР
27
Энрико Скиринци
ЛЗ
25
Кевин Биглер
ЦП
23
Норман Пейретти
ЦФ
Остались в запасе
18
Джермано Вайлати
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
10
Матиас Дельгадо
АП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Джан-Лука Привителли
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Тун - Базель
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тун
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
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4 : 5
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Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
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Тун
0 : 1
22.10.2026
Хайдук
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Стадион:
Стокхорн Арена
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