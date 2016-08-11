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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Тун - Грассхоппер
Тун - Грассхоппер: обзор матча 11 августа 2016
Тун
11.08.2016, четверг, 20:45
Швейцария. Суперлига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Грассхоппер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тун - Грассхоппер
67'
Замена
Х. Табакович
️️️️
Н. Гиоргиев
52'
Желтая карточка
Б. Люти
45'
Желтая карточка
К. Чельстрем
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тун
91
Гийом Февр
ВР
27
Энрико Скиринци
ЛЗ
31
Стефан Гларнер
ЦЗ
17
Деннис Хедигер
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
Главный тренер
Джан-Лука Привителли
Грассхоппер
1
Вашо Вашич
ВР
6
Альбан Пниши
ЦЗ
22
Бенджамин Люти
ПЗ
21
Кайо
ЦП
35
Никола Гиоргиев
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Тун
12
Франческо Руберто
ВР
3
Колин Трахсель
ЦЗ
25
Кевин Биглер
ЦП
23
Норман Пейретти
ЦФ
Грассхоппер
3
Неманья Антонов
ЦЗ
8
Марко Башич
ЦП
9
Харис Табакович
ЦФ
22
Флориан Камбери
ЦФ
2-2
91
Февр
27
Скиринци
31
Гларнер
17
Хедигер
30
Лаупер
2-3
1
Вашич
22
Люти
6
Пниши
21
Кайо
35
Гиоргиев
4
Чельстрем
35
Гиоргиев
9
Табакович
9
Табакович
35
Гиоргиев
Остались в запасе
Тун
Грассхоппер
12
Франческо Руберто
ВР
3
Колин Трахсель
ЦЗ
25
Кевин Биглер
ЦП
23
Норман Пейретти
ЦФ
Главный тренер
Джан-Лука Привителли
3
Неманья Антонов
ЦЗ
8
Марко Башич
ЦП
22
Флориан Камбери
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
12
Франческо Руберто
ВР
3
Колин Трахсель
ЦЗ
25
Кевин Биглер
ЦП
23
Норман Пейретти
ЦФ
Остались в запасе
3
Неманья Антонов
ЦЗ
8
Марко Башич
ЦП
22
Флориан Камбери
ЦФ
Главный тренер
Джан-Лука Привителли
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Тун - Грассхоппер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Тун
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
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3 : 3
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Базель
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3 : 1
05.11.2026
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4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Лига конференций, 2 тур
Тун
0 : 1
22.10.2026
Хайдук
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
- : -
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
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Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
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19.09.2026
Грассхоппер
Информация о матче
Стадион:
Стокхорн Арена
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