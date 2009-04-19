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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Юнайтед - Эвертон
Манчестер Юнайтед - Эвертон: обзор матча 19 апреля 2009
Манчестер Юнайтед
19.04.2009, воскресенье, 19:00
Англия. Кубок, 1/2 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Эвертон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Эвертон
ГОЛ!
Ф. Ягиелка
2:4
ГОЛ!
Андерсон
2:3
ГОЛ!
Д. Воган
1:3
ГОЛ!
Н. Видич
1:2
ГОЛ!
Ф. Невилл
0:2
Пенальти не реализован!
Р. Фердинанд
ГОЛ!
Л. Бэйнс
0:1
Пенальти не реализован!
Д. Бербатов
Пенальти не реализован!
Т. Кэхилл
110'
Желтая карточка
Т. Кэхилл
103'
Замена
Д. Воган
️️️️
М. Феллайни
Желтая карточка
П. Скоулз
Замена
Д. Бербатов
️️️️
Ф. Македа
Желтая карточка
М. Феллайни
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
Л. Саа
Замена
П. Скоулз
️️️️
П. Джи Сун
Замена
П. Эвра
️️️️
Фабио
Желтая карточка
К. Тевес
Желтая карточка
Рафаэл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
5
Рио Фердинанд
(К)
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
28
Андерсон
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
18
Фил Невилл
(К)
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Леон Осман
ПП
28
Луи Саа
ЦФ
17
Тим Кэхилл
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
22
Пол Скоулз
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
7
Сегундо Кастильо
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
4-3-3
12
Фостер
2
Рафаэл
5
Фердинанд
15
Видич
2
Фабио
33
Пак Джи Сун
24
Гибсон
28
Андерсон
9
Македа
18
Уэлбек
32
Тевес
4-4-2
1
Ховард
2
Хибберт
15
Лескотт
19
Ягиелка
3
Бэйнс
21
Осман
18
Невилл
25
Феллайни
20
Пиенаар
17
Кэхилл
28
Саа
2
Фабио
27
Эвра
27
Эвра
2
Фабио
33
Пак Джи Сун
22
Скоулз
22
Скоулз
33
Пак Джи Сун
9
Македа
10
Бербатов
10
Бербатов
9
Македа
28
Саа
6
Родуэлл
6
Родуэлл
28
Саа
25
Феллайни
9
Воган
9
Воган
25
Феллайни
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Эвертон
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
13
Карло Нэш
ВР
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
7
Сегундо Кастильо
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
7
Сегундо Кастильо
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Эвертон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майк Райли
(Лидс)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
"7ТВ" 19:00 (прямая)
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