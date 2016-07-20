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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Торпедо - Чертаново
Торпедо - Чертаново: обзор матча 20 июля 2016
Торпедо
20.07.2016, среда, 18:00
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 1 тур
2 : 1
Завершен
Чертаново
55'
Д. Соколов
90+1'
Р. Садыхов
83'
Н. Прудников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Чертаново
90'
+1
Желтая карточка
А. Радионов
ГОЛ! 2:1!
Р. Садыхов
90'
+1
88'
Желтая карточка
В. Бартасевич
83'
ГОЛ! 1:1!
Н. Прудников
82'
Замена
А. Кузнецов
️️️️
М. Витюгов
79'
Красная карточка
Р. Ежов
Замена
А. Закускин
️️️️
Р. Заерко
78'
Замена
Р. Садыхов
️️️️
Р. Косянчук
76'
74'
Желтая карточка
Е. Кондаков
65'
Замена
В. Паршиков
️️️️
В. Сарвели
Пенальти не реализован!
А. Гонежуков
63'
62'
Красная карточка
Д. Редькович
ГОЛ! 1:0!
Д. Соколов
55'
Замена
К. Кертанов
️️️️
И. Мельников
46'
Желтая карточка
И. Мельников
38'
Желтая карточка
М. Шоркин
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
88
Степан Сикач
ВР
14
Александр Цыбиков
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
17
Михаил Канаев
ОП
8
Руслан Заерко
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
37
Роман Косянчук
АП
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Чертаново
55
Александр Радионов
ВР
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
17
Александр Котов
ЦП
30
Егор Кондаков
ЦП
15
Даниил Тюменцев
АП
29
Роман Ежов
ПВ
11
Николай Прудников
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Торпедо
22
Петр Устинов
ВР
21
Рагим Садыхов
ЦП
8
Александр Закускин
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
15
Максим Серегин
ЦФ
Чертаново
45
Богдан Кузьменко
ВР
54
Андрей Конаков
ВР
20
Антон Кузнецов
ЦЗ
55
Владислав Паршиков
ЦП
2-1-4-1-1
88
Сикач
16
Шоркин
6
Шустиков
17
Канаев
25
Соколов
22
Дворецков
32
Мельников
8
Заерко
37
Косянчук
20
Гонежуков
2-1-2-3-2
55
Радионов
4
Редькович
13
Бартасевич
8
Витюгов
17
Котов
30
Кондаков
29
Ежов
15
Тюменцев
77
Зиньковский
9
Сарвели
11
Прудников
32
Мельников
18
Кертанов
18
Кертанов
32
Мельников
37
Косянчук
21
Садыхов
21
Садыхов
37
Косянчук
8
Заерко
8
Закускин
8
Закускин
8
Заерко
9
Сарвели
55
Паршиков
55
Паршиков
9
Сарвели
8
Витюгов
20
Кузнецов
20
Кузнецов
8
Витюгов
Остались в запасе
Торпедо
Чертаново
15
Максим Серегин
ЦФ
22
Петр Устинов
ВР
Главный тренер
Виктор Булатов
45
Богдан Кузьменко
ВР
54
Андрей Конаков
ВР
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
15
Максим Серегин
ЦФ
22
Петр Устинов
ВР
Остались в запасе
45
Богдан Кузьменко
ВР
54
Андрей Конаков
ВР
Главный тренер
Виктор Булатов
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Торпедо - Чертаново
2
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
академии "Спартак"
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