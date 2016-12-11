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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Вестерло
Стандард - Вестерло: обзор матча 11 декабря 2016
Стандард
11.12.2016, воскресенье, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
3 : 1
Завершен
Вестерло
16'
К. Лайфис
75'
И. Мбенза
90'
Х. Хиланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Вестерло
90'
ГОЛ! 2:1!
Х. Хиланд
ГОЛ! 2:0!
И. Мбенза
75'
Замена
И. Мбенза
️️️️
Ж. Домпе
74'
70'
Замена
М. Маниас
️️️️
Я. Моленбергс
Желтая карточка
И. Бельфодиль
69'
Замена
Горо
️️️️
О. Са
64'
63'
Желтая карточка
К. Шуерманс
Красная карточка
К. Фай
61'
Замена
И. Сиссе
️️️️
Э. Эно
46'
ГОЛ! 1:0!
К. Лайфис
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
28
Гийом Хуберт
ВР
31
Соуза Вилльям
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
16
Адриан Требель
ЦП
21
Эйонг Эно
ЦП
19
Константинос Лайфис
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Вестерло
30
Коэн ван Лангендонк
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
16
Джордан Мастоу
ЦЗ
17
Кеннет Шуерманс
ЦЗ
11
Халим Хиланд
ОП
23
Ярно Моленбергс
ЦП
71
Йони Бюйенс
ЦП
Главный тренер
Боб Питерс
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
2
Горо
ЦЗ
8
Эдмилсон Жуниор
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
7
Исаак Мбенза
ЦП
Вестерло
1
Кристоф ван Хаут
ВР
22
Жиль Рюссен
ЦЗ
44
Эрве Маттис
ЦЗ
6
Робин Хенкенс
ЦП
33
Михалис Маниас
ЦФ
1-3-1-3
28
Хуберт
19
Фай
16
Требель
21
Эно
19
Лайфис
91
Домпе
70
Са
19
Бельфодиль
14
Раман
3-1-2
30
ван Лангендонк
16
Мастоу
17
Шуерманс
3
Дамс
11
Хиланд
23
Моленбергс
71
Бюйенс
21
Эно
75
Сиссе
75
Сиссе
21
Эно
70
Са
2
Горо
2
Горо
70
Са
91
Домпе
7
Мбенза
7
Мбенза
91
Домпе
23
Моленбергс
33
Маниас
33
Маниас
23
Моленбергс
Остались в запасе
Стандард
Вестерло
8
Эдмилсон Жуниор
ЛВ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
Главный тренер
Венсан Эуврар
6
Робин Хенкенс
ЦП
22
Жиль Рюссен
ЦЗ
1
Кристоф ван Хаут
ВР
44
Эрве Маттис
ЦЗ
Главный тренер
Боб Питерс
Остались в запасе
8
Эдмилсон Жуниор
ЛВ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
Остались в запасе
6
Робин Хенкенс
ЦП
22
Жиль Рюссен
ЦЗ
1
Кристоф ван Хаут
ВР
44
Эрве Маттис
ЦЗ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Стандард - Вестерло
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
- : -
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Сент-Труйден
0 : 2
20.09.2026
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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