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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Локерен - Мехелен
Локерен - Мехелен: обзор матча 05 ноября 2016
Локерен
05.11.2016, суббота, 22:30
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Мехелен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локерен - Мехелен
Замена
Т. де Суттер
️️️️
М. Мирич
70'
66'
Замена
А. Эль-Мессауди
️️️️
М. Ритс
30'
Желтая карточка
У. Витас
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локерен
1
Бубакар Барри
ВР
13
Георгиос Галициос
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
5
Мият Марич
ЦЗ
14
Гуус Хуппертс
ЦП
7
Киллиан Овермейре
ЦП
14
Мехди Терки
ЦП
21
Марко Мирич
ЦФ
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Мехелен
26
Колин Коосеманс
ВР
6
Эдин Цоцалич
ЦЗ
23
Урош Витас
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
99
Николя Вердье
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Локерен
13
Давино Верхульст
ВР
25
Бранислав Ниняй
ЦЗ
10
Аянда Патоси
ЦП
91
Марио Тичинович
ЦП
19
Том де Суттер
ЦФ
Мехелен
16
Александар Бьелица
ЦЗ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
77
Гленн Клас
ЦП
7
Тим Маттис
ЦП
9
Далибор Веселинович
ЦФ
3-3-1
1
Барри
13
Галициос
15
Ингасон
5
Марич
14
Хуппертс
7
Овермейре
14
Терки
21
Мирич
2-1-1
26
Коосеманс
6
Цоцалич
23
Витас
23
Ритс
99
Вердье
21
Мирич
19
де Суттер
19
де Суттер
21
Мирич
23
Ритс
11
Эль-Мессауди
11
Эль-Мессауди
23
Ритс
Остались в запасе
Локерен
Мехелен
10
Аянда Патоси
ЦП
13
Давино Верхульст
ВР
25
Бранислав Ниняй
ЦЗ
91
Марио Тичинович
ЦП
Главный тренер
Рунар Кристинссон
9
Далибор Веселинович
ЦФ
16
Александар Бьелица
ЦЗ
77
Гленн Клас
ЦП
7
Тим Маттис
ЦП
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Остались в запасе
10
Аянда Патоси
ЦП
13
Давино Верхульст
ВР
25
Бранислав Ниняй
ЦЗ
91
Марио Тичинович
ЦП
Остались в запасе
9
Далибор Веселинович
ЦФ
16
Александар Бьелица
ЦЗ
77
Гленн Клас
ЦП
7
Тим Маттис
ЦП
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Статистика матча Локерен - Мехелен
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Локерен
3 : 1
17.03.2019
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Генк
1 : 0
10.03.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Локерен
1 : 2
03.03.2019
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
23.02.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Стандард
3 : 1
15.02.2019
Локерен
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Ломмел
0 : 0
19.09.2026
Мехелен
Информация о матче
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Локерен
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