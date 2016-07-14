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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Нефтчи - Шкендия
Нефтчи - Шкендия: обзор матча 14 июля 2016
Нефтчи
14.07.2016, четверг, 19:00
Лига Европы, 2 раунд
0 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Шкендия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Нефтчи - Шкендия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Араз-Нахичевань
- : -
22.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Нефтчи
1 : 0
06.11.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Шамахы
2 : 3
01.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Нефтчи
1 : 1
24.10.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Нефтчи
0 : 0
09.10.2026
Сабах
Шкендия
Лига конференций, 3 раунд
Шкендия
0 : 0
13.08.2026
Хиберниан
Лига конференций, 3 раунд
Хиберниан
2 : 1
06.08.2026
Шкендия
Лига конференций, 2 раунд
Шкендия
3 : 1
30.07.2026
Браво
Лига конференций, 2 раунд
Браво
2 : 1
23.07.2026
Шкендия
Лига конференций, 1 раунд
Шкендия
1 : 0
16.07.2026
Европа
Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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