Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Уотфорд - Челси
Уотфорд - Челси: обзор матча 14 февраля 2009
Уотфорд
14.02.2009, суббота, 20:30
Англия. Кубок, 1/8 финала
1 : 3
Завершен
Челси
68'
Т. Пришкин
74'
Н. Анелька
75'
Н. Анелька
90+1'
Н. Анелька
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Уотфорд - Челси
+1
ГОЛ! 1:3!
Н. Анелька
Пас отдал
С. Калу
Замена
Ж. Беллетти
️️️️
М. Баллак
Замена
Д. Харли
️️️️
У. Хоскинс
ГОЛ! 1:2!
Н. Анелька
Пас отдал
Э. Коул
ГОЛ! 1:1!
Н. Анелька
Замена
М. Стох
️️️️
Д. Оби Микел
ГОЛ! 1:0!
Т. Пришкин
Пас отдал
Л. Дойли
Замена
Д. Коуви
️️️️
Л. Улльямсон
Замена
Т. Пришкин
️️️️
Г. Расяк
18'
Желтая карточка
Э. Коул
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
13
Скотт Лоач
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЛЗ
34
Ллойд Дойли
ЦЗ
6
Джей ДеМерит
(К)
ЦЗ
2
Гэвин Хойт
ПЗ
11
Джоби МакАнуфф
ЛП
7
Ли Улльямсон
ЦП
24
Томми Смит
ЦП
35
Росс Дженкинс
ПП
10
Гжегож Расяк
ЦФ
16
Уилл Хоскинс
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ПЗ
8
Саломон Калу
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ОП
13
Михаэль Баллак
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
(К)
ЦП
39
Николя Анелька
ПВ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Уотфорд
1
Ричард Ли
ВР
26
Джон Харли
ЛЗ
31
Джордан Паркс
ЦЗ
21
Дон Коуви
ЦП
9
Томаш Пришкин
ЦФ
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
0
Деку
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
4-4-2
13
Лоач
5
Мариаппа
34
Дойли
6
ДеМерит
2
Хойт
11
МакАнуфф
7
Улльямсон
24
Смит
35
Дженкинс
16
Хоскинс
10
Расяк
4-1-2-2-1
1
Чех
28
Мансьенн
33
Алекс
20
Иванович
3
Коул
12
Оби Микел
13
Баллак
8
Лэмпард
39
Анелька
8
Калу
11
Дрогба
16
Хоскинс
26
Харли
26
Харли
16
Хоскинс
7
Улльямсон
21
Коуви
21
Коуви
7
Улльямсон
10
Расяк
9
Пришкин
9
Пришкин
10
Расяк
13
Баллак
0
Беллетти
0
Беллетти
13
Баллак
12
Оби Микел
17
Стох
17
Стох
12
Оби Микел
Остались в запасе
Уотфорд
Челси
1
Ричард Ли
ВР
31
Джордан Паркс
ЦЗ
Главный тренер
Брендан Роджерс
40
Энрике Илариу
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
0
Деку
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Остались в запасе
1
Ричард Ли
ВР
31
Джордан Паркс
ЦЗ
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
0
Деку
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Гус Хиддинк
Статистика матча Уотфорд - Челси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Викарэйдж Роад
Где смотреть матч:
"7ТВ" 20:30 (прямая)
Новости команд
Все
Уотфорд
Челси
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
АПЛ. «Челси» разобрался с «Манчестер Юнайтед» (2:0)
31 октября
6
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
2025.06.30 20:38
1
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
АПЛ. «Челси» разобрался с «Манчестер Юнайтед» (2:0)
31 октября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+