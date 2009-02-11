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Расписание матчей
Украина - Сербия
Украина - Сербия: обзор матча 11 февраля 2009
Украина
11.02.2009, среда, 20:00
Сборные. Международный турнир. Кипр
1 : 0
Завершен
Сербия
15'
С. Назаренко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Украина - Сербия
Замена
Р. Ротань
️️️️
М. Калиниченко
Замена
Е. Селезнев
️️️️
М. Девич
Замена
️️️️
М. Красич
Замена
️️️️
Н. Мильяш
Замена
️️️️
П. Пашаев
Замена
В. Гоменюк
️️️️
А. Воронин
ГОЛ! 1:0!
С. Назаренко
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
23
Рустам Худжамов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
16
Виталий Мандзюк
ЦЗ
6
Андрей Русол
ЦЗ
0
Павел Пашаев
ПЗ
15
Максим Калиниченко
ЛП
4
Анатолий Тимощук
ОП
18
Сергей Назаренко
АП
14
Евгений Левченко
ПП
22
Марко Девич
ЦФ
10
Андрей Воронин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Сербия
0
Владимир Дишленкович
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
6
Бранислав Иванович
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ПЗ
0
Ненад Мильяш
ЦП
0
Деян Станкович
ЦП
0
Милош Красич
ПП
18
Данко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Радомир Антич
Украина
14
Руслан Ротань
ЦП
0
Сергей Валяев
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
11
Владимир Гоменюк
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Худжамов
13
Шевчук
16
Мандзюк
6
Русол
0
Пашаев
4
Тимощук
15
Калиниченко
14
Левченко
18
Назаренко
10
Воронин
22
Девич
4-3-1
0
Дишленкович
2
Рукавина
3
Драгутинович
6
Иванович
4
Коларов
0
Красич
0
Станкович
0
Мильяш
18
Лазович
15
Калиниченко
14
Ротань
14
Ротань
15
Калиниченко
22
Девич
11
Селезнев
11
Селезнев
22
Девич
10
Воронин
11
Гоменюк
11
Гоменюк
10
Воронин
Остались в запасе
Украина
Сербия
0
Сергей Валяев
ЦП
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Главный тренер
Радомир Антич
Остались в запасе
0
Сергей Валяев
ЦП
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Главный тренер
Радомир Антич
Статистика матча Украина - Сербия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
5 : 1
05.06.2026
Сербия
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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