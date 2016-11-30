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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Брондбю
Рандерс - Брондбю: обзор матча 30 ноября 2016
Рандерс
30.11.2016, среда, 22:00
Дания. Суперлига, 19 тур
0 : 1
Завершен
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Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
- : -
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 10 тур
Рандерс
0 : 2
11.10.2026
Виборг
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Брондбю
5 : 2
11.10.2026
Люнгбю
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