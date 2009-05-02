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Уиган Атлетик - Болтон
Уиган Атлетик - Болтон: обзор матча 02 мая 2009
Уиган Атлетик
02.05.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
0 : 0
Завершен
Болтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Болтон
Желтая карточка
Л. Каттермол
Замена
М. Рига
️️️️
Т. Коэн
Замена
А. Заки
️️️️
Х. Мидо
Желтая карточка
М. Тэйлор
Замена
️️️️
Э. Эдман
Желтая карточка
Ф. Муамба
Замена
Э. Бойс
️️️️
М. Мелхиот
Желтая карточка
Х. Мидо
Желтая карточка
Г. МакКэнн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
25
Марио Мелхиот
ПЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
17
Майкл Браун
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
23
Уго Родальега
ЦФ
0
Хоссам Мидо
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
21
Тамир Коэн
ЦП
0
Гэвин МакКэнн
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
3
Эрик Эдман
ЛЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
8
Даниэль Де Риддер
ЦП
19
Джейсон Кумас
ЦП
9
Амр Заки
ЦФ
Болтон
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Ники Хант
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
0
Мустафа Рига
ЦФ
11
Эби Смолярек
ЦФ
19
Ариза Макукула
ЦФ
4-4-2
43
Киркленд
3
Фигероа
20
Шарнер
19
Брамбл
25
Мелхиот
6
Каттермол
17
Браун
28
Н'Зогбиа
25
Валенсия
0
Мидо
23
Родальега
4-4-2
22
Яскилайнен
31
Стейнссон
24
Кэхилл
5
О'Брайн
2
Самуэль
21
Коэн
0
МакКэнн
21
Муамба
31
Тэйлор
24
Дэйвис
11
Элмандер
3
Эдман
3
Эдман
25
Мелхиот
17
Бойс
17
Бойс
25
Мелхиот
0
Мидо
9
Заки
9
Заки
0
Мидо
21
Коэн
0
Рига
0
Рига
21
Коэн
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Болтон
12
Майк Поллит
ВР
26
Бен Уотсон
ЦП
8
Даниэль Де Риддер
ЦП
19
Джейсон Кумас
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
11
Эби Смолярек
ЦФ
2
Ники Хант
ЦЗ
26
Али Аль-Хабси
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
19
Ариза Макукула
ЦФ
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
26
Бен Уотсон
ЦП
8
Даниэль Де Риддер
ЦП
19
Джейсон Кумас
ЦП
Остались в запасе
11
Эби Смолярек
ЦФ
2
Ники Хант
ЦЗ
26
Али Аль-Хабси
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
19
Ариза Макукула
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Уиган Атлетик - Болтон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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