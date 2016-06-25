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Арсенал - Спартак

25.06.2016, Суббота, 17:30 мск Товарищеские матчи Арсенал - Спартак
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
22 тур
9 апреля, четверг 17:45 Арсенал 1:0 Спартак
13 тур
9 ноября, воскресенье 18:00 Спартак 2:0 Арсенал
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