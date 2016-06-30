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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Маккаби - Горица
Маккаби - Горица: обзор матча 30 июня 2016
Маккаби
30.06.2016, четверг, 20:15
Лига Европы, 1 раунд
3 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Горица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Маккаби - Горица
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Горица
Лига Европы, 2 раунд
Горица
2 : 3
20.07.2017
Паниониос
Лига Европы, 2 раунд
Паниониос
2 : 0
13.07.2017
Горица
Лига Европы, 1 раунд
Горица
2 : 2
06.07.2017
Ширак
Лига Европы, 1 раунд
Ширак
0 : 2
29.06.2017
Горица
Лига Европы, 1 раунд
Горица
0 : 1
07.07.2016
Маккаби
Информация о матче
Стадион:
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