Аргентина - Чили

обе ставки сыграли
|Групповой этап, 1 тур
|7 июня, вторник
|05:00
|Аргентина
|2:1
|Чили
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Аргентина
|3
|3
|0
|0
|10:1
|+9
|9
|2.
|Чили
|3
|2
|0
|1
|7:5
|+2
|6
|3.
|Панама
|3
|1
|0
|2
|4:10
|-6
|3
|4.
|Боливия
|3
|0
|0
|3
|2:7
|-5
|0
обе ставки сыграли
Ну зачем назначать судью на финал у которого нет опыта?! Роналду, Рамос вот и Месси промазал что творится я не поминаю?!!! ((
Так кто в итоге выиграл?
Судья прям бомба
блин в 3 утра что заставит смотреть