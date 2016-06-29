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Судьи
Главный судья:
Эбер Роберто Лопес (Лондрина)
Материалы

Аргентина - Чили

27.06.2016, Понедельник, 03:00 мск Нью-Джерси, стадион Мет Лайф Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2, Матч ТВ Кубок Америки, Финал Аргентина - Чили
Кубок Америки 2016, группа D
Групповой этап, 1 тур
7 июня, вторник 05:00 Аргентина 2:1 Чили
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
5 тур
25 марта, пятница 02:30 Чили 1:2 Аргентина
Кубок Америки 2015
Групповой этап, Финал
4 июля, суббота 23:00 Чили 0:0
(4:1)п		 Аргентина
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
10 тур
17 октября, среда 04:05 Чили 1:2 Аргентина
1 тур
8 октября, суббота 05:10 Аргентина 4:1 Чили
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аргентина 3 3 0 0 10:1 +9 9
2. Чили 3 2 0 1 7:5 +2 6
3. Панама 3 1 0 2 4:10 -6 3
4. Боливия 3 0 0 3 2:7 -5 0
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    Рейтинг: +45

    ск122 27 июня 2016, 20:30

    обе ставки сыграли

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    Рейтинг: +232

    Luis Figo 27 июня 2016, 07:18

    Ну зачем назначать судью на финал у которого нет опыта?! Роналду, Рамос вот и Месси промазал что творится я не поминаю?!!! ((

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    Рейтинг: +112

    Apocalypse 27 июня 2016, 07:16

    Так кто в итоге выиграл?

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    Рейтинг: +142

    MaxiLeon 27 июня 2016, 05:07

    опять палено не забил , 1 на 1

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    Рейтинг: +14

    Argentina Messi 10 27 июня 2016, 04:07

    Судья прям бомба

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    Рейтинг: +981

    Riot Zero 27 июня 2016, 03:42

    Судья, знатный клоун.

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    Рейтинг: +24

    kolley 24 июня 2016, 12:58

    блин в 3 утра что заставит смотреть

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