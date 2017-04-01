Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Кубань (ЛФЛ)
Факел - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 01 апреля 2017
Факел
01.04.2017, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
2 : 2
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
47'
А. Трошечкин
54'
Д. Тихий
68'
С. Гогниев
90+1'
С. Гогниев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Кубань (ЛФЛ)
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 2:2!
С. Гогниев
Замена
Д. Иванов
️️️️
Н. Саталкин
87'
Замена
А. Арустамян
️️️️
М. Бирюков
79'
Замена
И. Лукьяновс
️️️️
И. Соловьев
74'
72'
Замена
А. Щадин
️️️️
Н. Маляров
68'
ГОЛ! 2:1!
С. Гогниев
66'
Замена
Д. Якуба
️️️️
А. Гай
60'
Замена
С. Гогниев
️️️️
В. Лобкарев
ГОЛ! 2:0!
Д. Тихий
54'
ГОЛ! 1:0!
А. Трошечкин
47'
Желтая карточка
Г. Бурнаш
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
16
Александр Кобзев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
7
Дмитрий Каюмов
АП
87
Никита Саталкин
АП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Кубань (ЛФЛ)
99
Юрий Дюпин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
17
Игорь Коновалов
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Факел
1
Александр Саутин
ВР
78
Алексей Курилов
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
70
Артур Арустамян
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Евгений Помазан
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
8
Денис Якуба
ОП
78
Игорь Пономарёв
ЦП
92
Артем Щадин
АП
22
Юрий Завезен
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
3-3-1-2-1
16
Кобзев
55
Осипенко
29
Шахов
15
Тихий
71
Багаев
5
Трошечкин
93
Бурнаш
9
Соловьев
87
Саталкин
7
Каюмов
17
Бирюков
4-4-1-1
99
Дюпин
13
Марков
24
Клещенко
28
Байрыев
8
Бугаев
17
Коновалов
19
Гай
7
Маляров
34
Алейник
52
Лобкарев
13
Обухов
17
Бирюков
70
Арустамян
70
Арустамян
17
Бирюков
87
Саталкин
13
Иванов
13
Иванов
87
Саталкин
9
Соловьев
10
Лукьяновс
10
Лукьяновс
9
Соловьев
19
Гай
8
Якуба
8
Якуба
19
Гай
7
Маляров
92
Щадин
92
Щадин
7
Маляров
52
Лобкарев
2
Гогниев
2
Гогниев
52
Лобкарев
Остались в запасе
Факел
Кубань (ЛФЛ)
1
Александр Саутин
ВР
78
Алексей Курилов
ЦЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
78
Игорь Пономарёв
ЦП
1
Евгений Помазан
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
22
Юрий Завезен
ПП
Остались в запасе
1
Александр Саутин
ВР
78
Алексей Курилов
ЦЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
Остались в запасе
78
Игорь Пономарёв
ЦП
1
Евгений Помазан
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
22
Юрий Завезен
ПП
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Факел - Кубань (ЛФЛ)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Факел
Кубань (ЛФЛ)
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
Названы судьи матчей 15-го тура РПЛ
12:54
8
Футболист «Зенита» заявил, что Россия может спокойно играть на равных с Испанией
14 ноября
5
Игрок «Зенита» уже не верит в снятие бана с России
14 ноября
19
Генич определил самый неожиданный результат 14-го тура РПЛ
9 ноября
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
Названы судьи матчей 15-го тура РПЛ
12:54
8
Футболист «Зенита» заявил, что Россия может спокойно играть на равных с Испанией
14 ноября
5
Игрок «Зенита» уже не верит в снятие бана с России
14 ноября
19
Генич определил самый неожиданный результат 14-го тура РПЛ
9 ноября
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+