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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - СКА-Хабаровск
Мордовия - СКА-Хабаровск: обзор матча 19 ноября 2016
Мордовия
19.11.2016, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
0 : 2
Завершен
СКА-Хабаровск
9'
И. Удалый
14'
Х. Эдуардо Лескано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - СКА-Хабаровск
Замена
П. Деобальд
️️️️
Р. Сабитов
80'
Замена
И. Петров
️️️️
А. Амбарцумян
78'
76'
Замена
Д. Дедечко
️️️️
П. Карасев
Замена
А. Дегтярев
️️️️
Д. Чалов
64'
59'
Желтая карточка
И. Эдиев
54'
Замена
Э. Булия
️️️️
Х. Эдуардо Лескано
46'
Замена
А. Кацаев
️️️️
Р. Корян
46'
Замена
И. Эдиев
️️️️
М. Казанков
Желтая карточка
Ю. Лебедев
19'
14'
ГОЛ! 0:2!
Х. Эдуардо Лескано
9'
ГОЛ! 0:1!
И. Удалый
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
33
Александр Кренделев
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
11
Артур Саркисов
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
2
Александр Димидко
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
26
Александр Черевко
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Мордовия
23
Артем Леонов
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
10
Илья Петров
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
9
Иван Лукьянов
ЦФ
СКА-Хабаровск
29
Владислав Соромытько
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
91
Эдуард Булия
ЦФ
4-4-2
25
Чебану
5
Багаев
4
Чалов
19
Осипов
27
Лебедев
29
Игнатович
22
Иванов
34
Сабитов
33
Кренделев
10
Амбарцумян
11
Саркисов
3-1-2-1-3
56
Довбня
5
Микуцкис
3
Удалый
10
Никифоров
18
Карасев
2
Димидко
30
Друзин
60
Казанков
9
Корян
23
Лескано
26
Черевко
10
Амбарцумян
10
Петров
10
Петров
10
Амбарцумян
34
Сабитов
57
Деобальд
57
Деобальд
34
Сабитов
4
Чалов
11
Дегтярев
11
Дегтярев
4
Чалов
60
Казанков
5
Эдиев
5
Эдиев
60
Казанков
18
Карасев
69
Дедечко
69
Дедечко
18
Карасев
9
Корян
10
Кацаев
10
Кацаев
9
Корян
23
Лескано
91
Булия
91
Булия
23
Лескано
Остались в запасе
Мордовия
СКА-Хабаровск
23
Артем Леонов
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
9
Иван Лукьянов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
17
Давид Озманов
ЦЗ
29
Владислав Соромытько
ВР
78
Николай Калинский
ЦП
Главный тренер
Александр Григорян
Остались в запасе
23
Артем Леонов
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
9
Иван Лукьянов
ЦФ
Остались в запасе
17
Давид Озманов
ЦЗ
29
Владислав Соромытько
ВР
78
Николай Калинский
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча Мордовия - СКА-Хабаровск
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Старт
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