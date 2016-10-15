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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Волгарь
Cибирь - Волгарь: обзор матча 15 октября 2016
Cибирь
15.10.2016, суббота, 12:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
2 : 0
Завершен
Волгарь
76'
Р. Беляев
89'
Е. Чеботару
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Волгарь
ГОЛ! 2:0!
Е. Чеботару
89'
Замена
А. Кушнирук
️️️️
В. Азаров
88'
84'
Замена
А. Радченко
️️️️
А. Дышеков
82'
Желтая карточка
И. Юрганов
76'
Замена
И. Машуков
️️️️
С. Веркашанский
ГОЛ! 1:0!
Р. Беляев
76'
Замена
Р. Беляев
️️️️
Н. Безлихотнов
69'
67'
Замена
А. Сутормин
️️️️
Д. Кабутов
61'
Замена
Р. Акбашев
️️️️
Р. Газзаев
Замена
В. Азаров
️️️️
Н. Глушков
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
47
Никита Глушков
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
77
Максим Андреев
АП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
25
Рамиль Зарипов
ЦЗ
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
33
Аслан Дышеков
ОП
18
Олег Шалаев
ОП
10
Руслан Газзаев
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
95
Араик Овсепян
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
99
Владимир Азаров
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
11
Алексей Сутормин
ПЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
99
Роман Акбашев
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
14
Ислам Машуков
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
3-4-2-1
22
Цыган
80
Качан
3
Плопа
28
Магаль
5
Гладышев
8
Макаренко
37
Чеботару
47
Глушков
77
Андреев
90
Безлихотнов
45
Вотинов
3-4-2-1
24
Терновский
25
Зарипов
53
Юрганов
76
Стешин
23
Зуйков
33
Дышеков
18
Шалаев
70
Кабутов
10
Газзаев
9
Веркашанский
92
Скворцов
Азаров
5
Кушнирук
5
Кушнирук
Азаров
47
Глушков
99
Азаров
99
Азаров
47
Глушков
90
Безлихотнов
7
Беляев
7
Беляев
90
Безлихотнов
10
Газзаев
99
Акбашев
99
Акбашев
10
Газзаев
70
Кабутов
11
Сутормин
11
Сутормин
70
Кабутов
9
Веркашанский
14
Машуков
14
Машуков
9
Веркашанский
33
Дышеков
27
Радченко
27
Радченко
33
Дышеков
Остались в запасе
Cибирь
Волгарь
95
Араик Овсепян
ЦП
25
Илья Трунин
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
4
Гуджа Рухаиа
ПП
11
Александр Болонин
ЛВ
71
Станислав Бучнев
ВР
9
Максим Яковлев
ЦП
Остались в запасе
95
Араик Овсепян
ЦП
25
Илья Трунин
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
4
Гуджа Рухаиа
ПП
Остались в запасе
11
Александр Болонин
ЛВ
71
Станислав Бучнев
ВР
9
Максим Яковлев
ЦП
Статистика матча Cибирь - Волгарь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
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2 : 0
08.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
Спартак
Новости команд
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