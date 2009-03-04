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Сток Сити - Болтон
Сток Сити - Болтон: обзор матча 04 марта 2009
Сток Сити
04.03.2009, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Болтон
14'
Д. Битти
73'
Р. Фуллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Болтон
Желтая карточка
Л. Лоуренс
Замена
А. Макукула
️️️️
Г. Стейнссон
ГОЛ! 2:0!
Р. Фуллер
Замена
И. Сонко
️️️️
Э. Уилкинсон
Замена
А. Файе
️️️️
С. Диао
Желтая карточка
Э. Уилкинсон
Замена
Р. Гарднер
️️️️
Ф. Муамба
Замена
Р. Фуллер
️️️️
М. Сидибе
ГОЛ! 1:0!
Д. Битти
Пас отдал
Г. Уилэн
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
15
Салиф Диао
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
5
Рори Делап
ПП
44
Джеймс Битти
ЦФ
11
Мамаду Сидибе
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
16
Марк Дэйвис
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
0
Гэвин МакКэнн
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
Сток Сити
1
Стив Симонсен
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
31
Ибрахима Сонко
ЦЗ
17
Амди Файе
ЦП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
7
Анри Камара
ЦФ
Болтон
26
Али Аль-Хабси
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
28
Дэнни Шитту
ЦЗ
16
Рикардо Гарднер
ЦП
11
Эби Смолярек
ЦФ
19
Ариза Макукула
ЦФ
4-4-2
29
Соренсен
3
Хиггинботэм
17
Шоукросс
25
Файе
28
Уилкинсон
11
Лоуренс
15
Диао
12
Уилэн
5
Делап
11
Сидибе
44
Битти
4-4-2
22
Яскилайнен
31
Стейнссон
24
Кэхилл
5
О'Брайн
2
Самуэль
16
Дэйвис
21
Муамба
0
МакКэнн
31
Тэйлор
24
Дэйвис
11
Элмандер
28
Уилкинсон
31
Сонко
31
Сонко
28
Уилкинсон
15
Диао
17
Файе
17
Файе
15
Диао
11
Сидибе
19
Фуллер
19
Фуллер
11
Сидибе
21
Муамба
16
Гарднер
16
Гарднер
21
Муамба
31
Стейнссон
19
Макукула
19
Макукула
31
Стейнссон
Остались в запасе
Сток Сити
Болтон
1
Стив Симонсен
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
7
Анри Камара
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
11
Эби Смолярек
ЦФ
26
Али Аль-Хабси
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
28
Дэнни Шитту
ЦЗ
Остались в запасе
1
Стив Симонсен
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
7
Анри Камара
ЦФ
Остались в запасе
11
Эби Смолярек
ЦФ
26
Али Аль-Хабси
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
28
Дэнни Шитту
ЦЗ
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Сток Сити - Болтон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Британния Стэдиум
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