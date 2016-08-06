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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо - Волгарь
Динамо - Волгарь: обзор матча 06 августа 2016
Динамо
06.08.2016, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
5 : 0
Завершен
Волгарь
45'
Ф. Бечирай
61'
М. Кузьмин
71'
К. Панченко
74'
А. Зотов
88'
И. Темников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Волгарь
ГОЛ! 5:0!
И. Темников
88'
Замена
В. Левин
️️️️
А. Зотов
83'
Замена
С. Драгун
️️️️
А. Сапета
77'
75'
Замена
Р. Зарипов
️️️️
Т. Букия
Замена
Е. Луценко
️️️️
Ф. Бечирай
75'
ГОЛ! 4:0!
А. Зотов
74'
ГОЛ! 3:0!
К. Панченко
71'
Замена
И. Темников
️️️️
М. Кузьмин
69'
67'
Замена
А. Болонин
️️️️
Д. Кабутов
65'
Желтая карточка
С. Зуйков
ГОЛ! 2:0!
М. Кузьмин
61'
59'
Замена
М. Яковлев
️️️️
А. Радченко
59'
Замена
И. Машуков
️️️️
М. Жестоков
ГОЛ! 1:0!
Ф. Бечирай
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
33
Аслан Дышеков
ОП
10
Темури Букия
ЦП
27
Александр Радченко
ЦФ
Динамо
42
Сергей Нарубин
ВР
17
Антон Иванов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
88
Владислав Левин
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
25
Рамиль Зарипов
ЦЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
99
Роман Акбашев
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
14
Ислам Машуков
ЦФ
4-2-2-2
1
Шунин
32
Терехов
8
Хольмен
21
Белоруков
44
Рыков
21
Зотов
41
Сапета
6
Кузьмин
88
Ташаев
9
Бечирай
8
Панченко
3-3-1-1
71
Бучнев
66
Жестоков
76
Стешин
15
Плиев
7
Зураев
33
Дышеков
11
Сутормин
10
Букия
27
Радченко
21
Зотов
88
Левин
88
Левин
21
Зотов
6
Кузьмин
11
Темников
11
Темников
6
Кузьмин
41
Сапета
21
Драгун
21
Драгун
41
Сапета
9
Бечирай
48
Луценко
48
Луценко
9
Бечирай
70
Кабутов
11
Болонин
11
Болонин
70
Кабутов
10
Букия
25
Зарипов
25
Зарипов
10
Букия
27
Радченко
9
Яковлев
9
Яковлев
27
Радченко
66
Жестоков
14
Машуков
14
Машуков
66
Жестоков
Остались в запасе
Динамо
Волгарь
17
Антон Иванов
ЦЗ
42
Сергей Нарубин
ВР
11
Антон Терехов
ПВ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
99
Роман Акбашев
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
24
Дмитрий Терновский
ВР
Остались в запасе
17
Антон Иванов
ЦЗ
42
Сергей Нарубин
ВР
11
Антон Терехов
ПВ
Остались в запасе
99
Роман Акбашев
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
24
Дмитрий Терновский
ВР
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Статистика матча Динамо - Волгарь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Арена-Химки
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