Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Фулхэм
Арсенал - Фулхэм: обзор матча 28 февраля 2009
Арсенал
28.02.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 0
Завершен
Фулхэм
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Фулхэм
Замена
З. Гера
️️️️
К. Демпси
Замена
Э. Эбуэ
️️️️
Б. Санья
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
К. Вела
Замена
️️️️
К. Бэйрд
Травма
К. Бэйрд
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
5
Абу Диаби
ЦП
15
Невес Денилсон
ЦП
28
Андрей Аршавин
ПП
10
Карлос Вела
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ПЗ
2
Клинт Демпси
ЛП
20
Диксон Этуху
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
29
Саймон Дэйвис
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Тони Каллио
ЛЗ
16
Оливье Дакур
ЦП
20
Золтан Гера
АП
15
Диоманси Камара
ЦФ
15
Эрик Невланд
ЦФ
4-4-2
1
Альмуния
3
Клиши
2
Туре
36
Галлас
3
Санья
14
Насри
5
Диаби
15
Денилсон
28
Аршавин
32
ван Перси
10
Вела
4-4-1
32
Шварцер
22
Бэйрд
3
Хьюз
4
Хангеланд
15
Кончески
29
Дэйвис
20
Этуху
13
Мерфи
2
Демпси
25
Замора
3
Санья
27
Эбуэ
27
Эбуэ
3
Санья
10
Вела
32
Бендтнер
32
Бендтнер
10
Вела
2
Демпси
20
Гера
20
Гера
2
Демпси
Остались в запасе
Арсенал
Фулхэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
16
Оливье Дакур
ЦП
3
Тони Каллио
ЛЗ
15
Диоманси Камара
ЦФ
15
Эрик Невланд
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
Остались в запасе
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
16
Оливье Дакур
ЦП
3
Тони Каллио
ЛЗ
15
Диоманси Камара
ЦФ
15
Эрик Невланд
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Арсенал - Фулхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:55 (прямая)
Новости команд
Все
Арсенал
Фулхэм
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Ковентри» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+