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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Суонси - Сток Сити
Суонси - Сток Сити: обзор матча 22 апреля 2017
Суонси
22.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
2 : 0
Завершен
Сток Сити
10'
Ф. Льоренте
70'
Т. Кэрролл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Сток Сити
90'
Желтая карточка
П. Крауч
Замена
Борха
️️️️
Л. Бриттон
85'
84'
Замена
М. Диуф
️️️️
М. Арнаутович
77'
Замена
Р. Собхи
️️️️
С. Бераино
ГОЛ! 2:0!
Т. Кэрролл
Пас отдал
Ж. Айю
70'
69'
Пенальти не реализован!
М. Арнаутович
63'
Желтая карточка
Б. Мартинс-Инди
Желтая карточка
К. Ноутон
61'
Замена
М. ван дер Хоорн
️️️️
Ф. Льоренте
59'
Желтая карточка
Т. Кэрролл
45'
+2
Замена
К. Сун-Юн
️️️️
Л. Фер
20'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Льоренте
Пас отдал
Г. Сигурдссон
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
14
Том Кэрролл
ЦП
7
Леон Бриттон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
ЛФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
17
Борха
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
4-1-2-3
22
Фабиански
6
Фернандес
26
Моусон
3
Кингсли
26
Ноутон
8
Фер
14
Кэрролл
7
Бриттон
10
Сигурдссон
10
Айю
12
Льоренте
3-2-1-1-3
1
Батлэнд
5
Кэмерон
4
Мартинс-Инди
17
Шоукросс
8
Джонсон
33
Питерс
7
Аллен
10
Шакири
38
Бераино
15
Крауч
7
Арнаутович
12
Льоренте
3
ван дер Хоорн
3
ван дер Хоорн
12
Льоренте
8
Фер
40
Ки Сун-Юн
40
Ки Сун-Юн
8
Фер
7
Бриттон
17
Борха
17
Борха
7
Бриттон
38
Бераино
10
Собхи
10
Собхи
38
Бераино
7
Арнаутович
92
Диуф
92
Диуф
7
Арнаутович
Остались в запасе
Суонси
Сток Сити
14
Коннор Робертс
ПЗ
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
13
Ли Грант
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
14
Коннор Робертс
ПЗ
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Суонси - Сток Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Либерти
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