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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Ливерпуль
Вест Бромвич - Ливерпуль: обзор матча 16 апреля 2017
Вест Бромвич
16.04.2017, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 33 тур
0 : 1
Завершен
Ливерпуль
45+1'
Р. Фирмино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Ливерпуль
90'
+2
Замена
А. Морено
️️️️
Ф. Коутиньо
82'
Замена
Д. Старридж
️️️️
Д. Ориги
72'
Желтая карточка
Л. Лейва
Желтая карточка
Д. Эванс
66'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
Х. Робсон-Кану
64'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
К. Якоб
64'
Замена
Д. Моррисон
️️️️
Н. Шадли
61'
Желтая карточка
Х. Робсон-Кану
49'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Р. Фирмино
Пас отдал
Л. Лейва
Желтая карточка
К. Брант
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
8
Джейк Ливермор
ПП
89
Насер Шадли
ЛФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
25
Мэтт Филлипс
РФ
Главный тренер
Тони Пулис
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ПП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
3-4-3
12
Фостер
15
Доусон
36
Маколи
35
Эванс
11
Брант
24
Флетчер
22
Якоб
8
Ливермор
89
Шадли
4
Робсон-Кану
25
Филлипс
3-1-3-1-2
22
Миньоле
17
Клайн
6
Ловрен
32
Матип
23
Джан
23
Вейналдум
6
Лейва
20
Милнер
11
Коутиньо
27
Ориги
9
Фирмино
89
Шадли
7
Моррисон
7
Моррисон
89
Шадли
22
Якоб
16
МакКлин
16
МакКлин
22
Якоб
4
Робсон-Кану
23
Рондон
23
Рондон
4
Робсон-Кану
11
Коутиньо
5
Морено
5
Морено
11
Коутиньо
27
Ориги
15
Старридж
15
Старридж
27
Ориги
Остались в запасе
Вест Бромвич
Ливерпуль
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
26
Сэм Филд
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
1
Лорис Кариус
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
26
Сэм Филд
ЦП
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Вест Бромвич - Ливерпуль
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Хоуторнс
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