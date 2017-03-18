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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Лестер
Вест Хэм - Лестер: обзор матча 18 марта 2017
Вест Хэм
18.03.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 3
Завершен
Лестер
20'
М. Ланзини
63'
А. Айю
5'
Р. Марез
7'
Р. Хут
38'
Д. Варди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Лестер
87'
Замена
Б. Чилвел
️️️️
Р. Марез
76'
Замена
А. Муса
️️️️
С. Оказаки
76'
Замена
И. Слимани
️️️️
Д. Варди
Замена
А. Масуаку
️️️️
А. Крессуэлл
73'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
П. Мба Обьянг
67'
ГОЛ! 2:3!
А. Айю
Пас отдал
Э. Кэрролл
63'
55'
Желтая карточка
Д. Дринкуотер
38'
ГОЛ! 1:3!
Д. Варди
Пас отдал
О. Ндиди
ГОЛ! 1:2!
М. Ланзини
20'
Замена
Р. Снодграсс
️️️️
У. Рид
18'
7'
ГОЛ! 0:2!
Р. Хут
Пас отдал
М. Олбрайтон
5'
ГОЛ! 0:1!
Р. Марез
Пас отдал
Д. Варди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
8
Шейку Куяте
ПП
18
Майкл Антонио
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Крейг Шекспир
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
23
Роберт Снодграсс
ПП
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
4-2-2-2
12
Рэндольф
3
Крессуэлл
23
Рид
6
Фонте
3
Бирам
14
Мба Обьянг
8
Куяте
24
Айю
22
Ланзини
9
Кэрролл
18
Антонио
4-3-1-2
1
Шмейхель
2
Симпсон
29
Беналуан
6
Хут
28
Фукс
11
Олбрайтон
4
Дринкуотер
4
Ндиди
26
Марез
9
Варди
30
Оказаки
14
Мба Обьянг
6
Фернандес
6
Фернандес
14
Мба Обьянг
3
Крессуэлл
26
Масуаку
26
Масуаку
3
Крессуэлл
23
Рид
23
Снодграсс
23
Снодграсс
23
Рид
26
Марез
33
Чилвел
33
Чилвел
26
Марез
30
Оказаки
7
Муса
7
Муса
30
Оказаки
9
Варди
19
Слимани
19
Слимани
9
Варди
Остались в запасе
Вест Хэм
Лестер
8
Софиан Фегули
ОП
13
Адриан
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
Главный тренер
Славен Билич
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
10
Энди Кинг
ЦП
Главный тренер
Крейг Шекспир
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
13
Адриан
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
10
Энди Кинг
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Крейг Шекспир
Статистика матча Вест Хэм - Лестер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ИГРА
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