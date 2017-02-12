Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Суонси - Лестер
Суонси - Лестер: обзор матча 12 февраля 2017
Суонси
12.02.2017, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Лестер
36'
Э. Моусон
45+2'
М. Ольссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Лестер
Замена
Л. Нарсинг
️️️️
У. Раутледж
89'
Замена
Ж. Айю
️️️️
Ф. Льоренте
72'
70'
Замена
Д. Амарти
️️️️
Д. Симпсон
57'
Желтая карточка
Б. Чилвел
ГОЛ! 2:0!
М. Ольссон
Пас отдал
Г. Сигурдссон
45'
+2
45'
Замена
И. Слимани
️️️️
М. Олбрайтон
45'
Замена
Б. Чилвел
️️️️
К. Фукс
Желтая карточка
Д. Корк
40'
36'
Желтая карточка
Р. Хут
ГОЛ! 1:0!
Э. Моусон
Пас отдал
Ф. Фернандес
36'
Желтая карточка
Л. Фер
26'
Замена
У. Раутледж
️️️️
Н. Дайер
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
14
Том Кэрролл
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
ЛФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
12
Натан Дайер
РФ
Главный тренер
Пол Клемент
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
4
Онини Ндиди
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
10
Жордан Айю
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
4-1-2-3
22
Фабиански
13
Ольссон
26
Моусон
6
Фернандес
26
Ноутон
8
Фер
14
Кэрролл
4
Корк
10
Сигурдссон
12
Льоренте
12
Дайер
4-3-2-1
1
Шмейхель
2
Симпсон
5
Морган
6
Хут
28
Фукс
11
Олбрайтон
4
Дринкуотер
4
Ндиди
26
Марез
10
Грей
9
Варди
12
Дайер
15
Раутледж
15
Раутледж
12
Дайер
12
Льоренте
10
Айю
10
Айю
12
Льоренте
Раутледж
7
Нарсинг
7
Нарсинг
Раутледж
2
Симпсон
12
Амарти
12
Амарти
2
Симпсон
28
Фукс
33
Чилвел
33
Чилвел
28
Фукс
11
Олбрайтон
19
Слимани
19
Слимани
11
Олбрайтон
Остались в запасе
Суонси
Лестер
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
Главный тренер
Пол Клемент
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
10
Энди Кинг
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
10
Энди Кинг
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Суонси - Лестер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Либерти
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
Новости команд
Все
Суонси
Лестер
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
01:03
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
01:03
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+