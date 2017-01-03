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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Суонси
Кристал Пэлас - Суонси: обзор матча 03 января 2017
Кристал Пэлас
03.01.2017, вторник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Суонси
83'
В. Заа
42'
Э. Моусон
88'
А. Ранхель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Суонси
Желтая карточка
Д. Томкинс
90'
+2
Замена
Д. Матч
️️️️
М. Келли
90'
+1
88'
ГОЛ! 1:2!
А. Ранхель
Пас отдал
Л. Фер
ГОЛ! 1:1!
В. Заа
Пас отдал
М. Келли
83'
80'
Замена
Н. Дайер
️️️️
У. Раутледж
Желтая карточка
М. Келли
77'
71'
Замена
А. Ранхель
️️️️
Н. Тэйлор
69'
Замена
Л. Фер
️️️️
Д. Фултон
Замена
Б. Сако
️️️️
Э. Таунсенд
53'
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
К. Бентеке
45'
42'
ГОЛ! 0:1!
Э. Моусон
Пас отдал
Г. Сигурдссон
15'
Желтая карточка
Ф. Льоренте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
29
Йоан Кабай
АП
16
Джо Ледли
ПП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
4
Джек Корк
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
4
Джей Фултон
ПП
10
Гильфи Сигурдссон
ЛФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
45
Майкл Филлипс
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
77
Моду Барроу
ЦП
17
Борха
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
4-2-3-1
13
Хеннесси
16
Келли
5
Томкинс
17
Делэйни
25
Уорд
40
Панчеон
16
Ледли
10
Заа
29
Кабай
25
Таунсенд
20
Бентеке
4-3-1-2
22
Фабиански
26
Ноутон
26
Моусон
6
Фернандес
3
Тэйлор
4
Фултон
40
Ки Сун-Юн
4
Корк
15
Раутледж
12
Льоренте
10
Сигурдссон
16
Келли
77
Матч
77
Матч
16
Келли
25
Таунсенд
20
Сако
20
Сако
25
Таунсенд
20
Бентеке
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
20
Бентеке
3
Тэйлор
22
Ранхель
22
Ранхель
3
Тэйлор
4
Фултон
8
Фер
8
Фер
4
Фултон
15
Раутледж
12
Дайер
12
Дайер
15
Раутледж
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Суонси
45
Майкл Филлипс
ЦП
1
Хулиан Сперони
ВР
20
Матье Фламини
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
77
Моду Барроу
ЦП
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Остались в запасе
45
Майкл Филлипс
ЦП
1
Хулиан Сперони
ВР
20
Матье Фламини
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
77
Моду Барроу
ЦП
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Кристал Пэлас - Суонси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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