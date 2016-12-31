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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Суонси - Борнмут
Суонси - Борнмут: обзор матча 31 декабря 2016
Суонси
31.12.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 3
Завершен
Борнмут
25'
Б. Афобе
45+1'
Р. Фрейзер
88'
Д. Кинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Борнмут
89'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Э. Сурман
88'
ГОЛ! 0:3!
Д. Кинг
Пас отдал
Ч. Дэниелс
73'
Замена
А. Смит
️️️️
Д. Станислас
73'
Замена
Д. Кинг
️️️️
Р. Фрейзер
Замена
Д. Корк
️️️️
Л. Бриттон
66'
Замена
О. МакБарни
️️️️
Ф. Льоренте
57'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Р. Фрейзер
Пас отдал
Д. Станислас
Замена
М. Барроу
️️️️
Л. Фер
38'
Желтая карточка
Ж. Амат
34'
25'
ГОЛ! 0:1!
Б. Афобе
Желтая карточка
К. Сун-Юн
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
7
Леон Бриттон
ОП
8
Лерой Фер
ОП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
40
Ки Сун-Юн
ПП
12
Натан Дайер
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
16
Эндрю Сурман
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
10
Джек Уилшир
АП
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
77
Моду Барроу
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
4-2-1-1-2
22
Фабиански
3
Тэйлор
5
Амат
26
Моусон
26
Ноутон
7
Бриттон
8
Фер
40
Ки Сун-Юн
10
Сигурдссон
12
Льоренте
12
Дайер
4-2-3-1
1
Боруц
21
Дэниелс
27
Кук
15
Аке
2
Фрэнсис
16
Сурман
31
Артер
10
Фрейзер
10
Уилшир
19
Станислас
23
Афобе
8
Фер
77
Барроу
77
Барроу
8
Фер
7
Бриттон
4
Корк
4
Корк
7
Бриттон
12
Льоренте
9
МакБарни
9
МакБарни
12
Льоренте
19
Станислас
15
Смит
15
Смит
19
Станислас
16
Сурман
32
Гослинг
32
Гослинг
16
Сурман
10
Фрейзер
7
Кинг
7
Кинг
10
Фрейзер
Остались в запасе
Суонси
Борнмут
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
23
Адам Федеричи
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
17
Борха
ЦФ
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Суонси - Борнмут
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Либерти
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