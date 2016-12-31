Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Вест Хэм
Лестер - Вест Хэм: обзор матча 31 декабря 2016
Лестер
31.12.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Вест Хэм
20'
И. Слимани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Вест Хэм
84'
Желтая карточка
М. Ланзини
Желтая карточка
Д. Симпсон
83'
Замена
Л. Ульоа
️️️️
И. Слимани
83'
Замена
С. Оказаки
️️️️
Д. Грей
80'
78'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
Ш. Куяте
Желтая карточка
К. Шмейхель
72'
71'
Желтая карточка
Х. Нордтвейт
Замена
К. Фукс
️️️️
Р. Марез
70'
Желтая карточка
М. Олбрайтон
66'
65'
Замена
С. Фегули
️️️️
А. Айю
57'
Замена
М. Ланзини
️️️️
М. Нобл
Желтая карточка
Д. Амарти
47'
45'
Желтая карточка
А. Огбонна
Желтая карточка
Р. Хут
44'
ГОЛ! 1:0!
И. Слимани
Пас отдал
М. Олбрайтон
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
10
Димитри Пайет
АП
16
Марк Нобл
ПП
18
Майкл Антонио
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
10
Энди Кинг
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Шмейхель
12
Амарти
5
Морган
6
Хут
33
Чилвел
2
Симпсон
4
Дринкуотер
11
Олбрайтон
10
Грей
26
Марез
19
Слимани
4-1-1-2-2
12
Рэндольф
21
Огбонна
23
Рид
6
Нордтвейт
3
Крессуэлл
8
Куяте
16
Нобл
10
Пайет
24
Айю
9
Кэрролл
18
Антонио
26
Марез
28
Фукс
28
Фукс
26
Марез
10
Грей
30
Оказаки
30
Оказаки
10
Грей
19
Слимани
11
Ульоа
11
Ульоа
19
Слимани
8
Куяте
6
Фернандес
6
Фернандес
8
Куяте
24
Айю
8
Фегули
8
Фегули
24
Айю
16
Нобл
22
Ланзини
22
Ланзини
16
Нобл
Остались в запасе
Лестер
Вест Хэм
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
10
Энди Кинг
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Клаудио Раньери
13
Адриан
ВР
8
Домингуш Кина
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
10
Энди Кинг
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
8
Домингуш Кина
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Лестер - Вест Хэм
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
Новости команд
Все
Лестер
Вест Хэм
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
01:03
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
01:03
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+