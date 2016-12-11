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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Вест Хэм
Ливерпуль - Вест Хэм: обзор матча 11 декабря 2016
Ливерпуль
11.12.2016, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Вест Хэм
5'
А. Лаллана
48'
Д. Ориги
27'
Д. Пайет
39'
М. Антонио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Вест Хэм
78'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
М. Ланзини
Желтая карточка
С. Мане
76'
63'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
А. Айю
Желтая карточка
Р. Фирмино
53'
ГОЛ! 2:2!
Д. Ориги
48'
Замена
Р. Клаван
️️️️
Д. Ловрен
45'
39'
ГОЛ! 1:2!
М. Антонио
27'
ГОЛ! 1:1!
Д. Пайет
ГОЛ! 1:0!
А. Лаллана
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЛП
10
Садио Мане
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
3
Аарон Крессуэлл
ЛП
24
Андре Айю
ЛВ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
14
Ови Эджария
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
3-3-2-2
1
Кариус
6
Ловрен
32
Матип
17
Клайн
23
Вейналдум
14
Хендерсон
20
Милнер
10
Мане
10
Лаллана
9
Фирмино
27
Ориги
3-3-3-1
12
Рэндольф
23
Рид
6
Нордтвейт
21
Огбонна
14
Мба Обьянг
16
Нобл
3
Крессуэлл
10
Пайет
22
Ланзини
24
Айю
18
Антонио
6
Ловрен
24
Клаван
24
Клаван
6
Ловрен
22
Ланзини
6
Фернандес
6
Фернандес
22
Ланзини
24
Айю
9
Кэрролл
9
Кэрролл
24
Айю
Остались в запасе
Ливерпуль
Вест Хэм
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
14
Ови Эджария
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
13
Адриан
ВР
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
14
Ови Эджария
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Ливерпуль - Вест Хэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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