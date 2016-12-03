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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Суонси
Тоттенхэм - Суонси: обзор матча 03 декабря 2016
Тоттенхэм
03.12.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
5 : 0
Завершен
Суонси
39'
Г. Кейн (П)
45+1'
Х. Сон
49'
Г. Кейн
70'
К. Эриксен
90+2'
К. Эриксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Суонси
ГОЛ! 5:0!
К. Эриксен
Пас отдал
М. Сиссоко
90'
+2
Замена
Д. Онома
️️️️
Г. Кейн
87'
Замена
Г. Уинкс
️️️️
М. Дембеле
83'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Х. Сон
72'
71'
Замена
У. Раутледж
️️️️
М. Барроу
70'
Желтая карточка
Л. Фер
ГОЛ! 4:0!
К. Эриксен
70'
63'
Замена
Борха
️️️️
Д. Монтеро
61'
Желтая карточка
Ж. Амат
ГОЛ! 3:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Х. Сон
49'
ГОЛ! 2:0!
Х. Сон
Пас отдал
К. Эриксен
45'
+1
45'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Д. Фултон
40'
Желтая карточка
Л. Фабиански
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Кейн
39'
22'
Желтая карточка
Д. Фултон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Мусса Дембеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
2
Виктор Ваньяма
ПП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
4
Джей Фултон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
4
Джек Корк
ПП
10
Джефферсон Монтеро
ЛФ
77
Моду Барроу
РФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
17
Борха
ЦФ
4-2-3-1
1
Льорис
3
Роуз
15
Дайер
14
Вертонген
2
Уокер
8
Дембеле
2
Ваньяма
7
Сон
24
Эриксен
8
Алли
9
Кейн
4-1-2-1-2
22
Фабиански
26
Ноутон
3
ван дер Хоорн
5
Амат
3
Тэйлор
8
Фер
4
Корк
4
Фултон
10
Сигурдссон
77
Барроу
10
Монтеро
8
Дембеле
4
Уинкс
4
Уинкс
8
Дембеле
7
Сон
17
Сиссоко
17
Сиссоко
7
Сон
9
Кейн
17
Онома
17
Онома
9
Кейн
77
Барроу
15
Раутледж
15
Раутледж
77
Барроу
4
Фултон
12
Льоренте
12
Льоренте
4
Фултон
10
Монтеро
17
Борха
17
Борха
10
Монтеро
Остались в запасе
Тоттенхэм
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
Главный тренер
Боб Брэдли
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Боб Брэдли
Статистика матча Тоттенхэм - Суонси
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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