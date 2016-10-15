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Кристал Пэлас - Вест Хэм
Кристал Пэлас - Вест Хэм: обзор матча 15 октября 2016
Кристал Пэлас
15.10.2016, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Вест Хэм
19'
М. Ланзини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Вест Хэм
90'
+4
Желтая карточка
Ш. Куяте
88'
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
М. Ланзини
86'
Замена
Х. Кальери
️️️️
С. Дзадза
78'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
Д. Пайет
75'
Вторая желтая
А. Крессуэлл
74'
Желтая карточка
А. Крессуэлл
Замена
К. Уикхэм
️️️️
Д. МакАртур
70'
62'
Желтая карточка
А. Огбонна
Желтая карточка
К. Бентеке
48'
Пенальти не реализован!
К. Бентеке
45'
+1
Замена
Й. Кабай
️️️️
Д. Ледли
45'
Замена
Э. Фрайерс
️️️️
М. Келли
45'
21'
Желтая карточка
М. Нобл
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Ланзини
Пас отдал
А. Крессуэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
30
Стив Манданда
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
16
Джо Ледли
ЦП
40
Джейсон Панчеон
АП
11
Джеймс МакАртур
ПП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
3
Аарон Крессуэлл
ЛП
8
Шейку Куяте
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Вест Хэм
1
Рафаэль Шпигель
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
4-2-3-1
30
Манданда
25
Уорд
17
Делэйни
5
Томкинс
16
Келли
16
Ледли
11
МакАртур
10
Заа
40
Панчеон
25
Таунсенд
20
Бентеке
2-1-3-2-2
13
Адриан
23
Рид
21
Огбонна
8
Куяте
14
Мба Обьянг
16
Нобл
3
Крессуэлл
10
Пайет
22
Ланзини
11
Дзадза
18
Антонио
16
Келли
3
Фрайерс
3
Фрайерс
16
Келли
16
Ледли
29
Кабай
29
Кабай
16
Ледли
11
МакАртур
13
Уикхэм
13
Уикхэм
11
МакАртур
10
Пайет
6
Фернандес
6
Фернандес
10
Пайет
22
Ланзини
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
22
Ланзини
11
Дзадза
9
Кальери
9
Кальери
11
Дзадза
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Вест Хэм
13
Уэйн Хеннесси
ВР
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
8
Софиан Фегули
ОП
1
Рафаэль Шпигель
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
1
Рафаэль Шпигель
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Кристал Пэлас - Вест Хэм
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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