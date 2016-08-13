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Кристал Пэлас - Вест Бромвич
Кристал Пэлас - Вест Бромвич: обзор матча 13 августа 2016
Кристал Пэлас
13.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Вест Бромвич
74'
Х. Саломон Рондон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Вест Бромвич
Замена
М. Келли
️️️️
П. Суаре
90'
+3
Желтая карточка
Я. Боласи
87'
86'
Замена
Д. Моррисон
️️️️
С. Бераино
Желтая карточка
В. Заа
85'
84'
Желтая карточка
Д. Эванс
Замена
Й. Кабай
️️️️
Д. Панчеон
77'
74'
ГОЛ! 0:1!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Д. МакКлин
71'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
К. Гарднер
Замена
Я. Боласи
️️️️
Л. Чхун-Ен
66'
35'
Желтая карточка
К. Доусон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
АП
15
Майл Йединак
ПП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Янник Боласи
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
21
Кеши Андерсон
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
4-2-3-1
13
Хеннесси
27
Суаре
24
Данн
17
Делэйни
25
Уорд
40
Панчеон
15
Йединак
10
Заа
72
Ли Чхун-Ен
25
Таунсенд
13
Уикхэм
4-4-2
12
Фостер
36
Маколи
35
Эванс
15
Доусон
13
Ольссон
25
Филлипс
24
Флетчер
22
Якоб
8
Гарднер
38
Бераино
23
Рондон
27
Суаре
16
Келли
16
Келли
27
Суаре
72
Ли Чхун-Ен
11
Боласи
11
Боласи
72
Ли Чхун-Ен
40
Панчеон
29
Кабай
29
Кабай
40
Панчеон
38
Бераино
7
Моррисон
7
Моррисон
38
Бераино
8
Гарднер
16
МакКлин
16
МакКлин
8
Гарднер
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Вест Бромвич
21
Кеши Андерсон
ЦФ
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Джо Ледли
ЦП
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
13
Боаз Майхилл
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
21
Кеши Андерсон
ЦФ
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Джо Ледли
ЦП
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Кристал Пэлас - Вест Бромвич
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Селхарст Парк
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