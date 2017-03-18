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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Ницца
Нант - Ницца: обзор матча 18 марта 2017
Нант
18.03.2017, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 30 тур
1 : 1
Завершен
Ницца
22'
Э. Сала
28'
Ж. Мишель Сери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Ницца
90'
+5
Замена
В. Косьелло
️️️️
М. Оббади
Желтая карточка
П. Накулма
90'
+3
Замена
М. Степински
️️️️
Э. Сала
90'
84'
Замена
М. Ле Биан
️️️️
М. Балотелли
Замена
А. Арит
️️️️
А. Томассон
80'
Желтая карточка
Д. Карлос
64'
Замена
А. Качаниклич
️️️️
Ж. Илоки
61'
Желтая карточка
Л. Лима
51'
44'
Желтая карточка
В. Эйссерик
28'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Мишель Сери
Пас отдал
Ю. Бельханда
ГОЛ! 1:0!
Э. Сала
Пас отдал
Ж. Илоки
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
20
Жюль Илоки
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
30
Гийом Жилле
ПП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
20
Юнес Бельханда
АП
21
Мунир Оббади
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Нант
1
Реми Риу
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
20
Александер Качаниклич
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
77
Амин Арит
АП
14
Мариуш Степински
ЦФ
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
34
Венсан Марсель
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
8
Микаэль Ле Биан
ЦФ
4-3-1-2
1
Дюпе
26
Джиджи
34
Карлос
6
Лима
15
Дюбуа
21
Ронжье
20
Илоки
30
Жилле
28
Томассон
22
Сала
22
Накулма
3-2-3-1-1
30
Кардиналь
2
Суке
23
Ле Марша
4
Данте
21
Перейра
29
Дальберт
21
Оббади
9
Эйссерик
14
Сери
20
Бельханда
45
Балотелли
20
Илоки
20
Качаниклич
20
Качаниклич
20
Илоки
28
Томассон
77
Арит
77
Арит
28
Томассон
22
Сала
14
Степински
14
Степински
22
Сала
21
Оббади
26
Косьелло
26
Косьелло
21
Оббади
45
Балотелли
8
Ле Биан
8
Ле Биан
45
Балотелли
Остались в запасе
Нант
Ницца
7
Абдулайе Туре
ОП
1
Реми Риу
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
19
Бассем Срарфи
ПВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
34
Венсан Марсель
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
7
Абдулайе Туре
ОП
1
Реми Риу
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
34
Венсан Марсель
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Нант - Ницца
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо
(Шатне-Малабри)
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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