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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Сент-Этьен
Ницца - Сент-Этьен: обзор матча 08 февраля 2017
Ницца
08.02.2017, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 24 тур
1 : 0
Завершен
Сент-Этьен
7'
В. Сиприен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Сент-Этьен
Замена
М. Балотелли
️️️️
А. Плеа
82'
81'
Замена
А. Кейта
️️️️
А. Содерлунд
74'
Замена
А. Содерлунд
️️️️
К. Монне-Паке
Замена
М. Оббади
️️️️
Р. Вальтер
72'
45'
Желтая карточка
О. Селнаэс
40'
Желтая карточка
К. Теофил-Катерин
38'
Желтая карточка
Р. Амума
Желтая карточка
Ю. Бельханда
36'
ГОЛ! 1:0!
В. Сиприен
Пас отдал
А. Плеа
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
25
Вилан Сиприен
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЛФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
9
Валентин Эйссерик
РФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
4
Лео Лакруа
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
17
Жордан Верету
ЦП
6
Анри Савье
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Мунир Оббади
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
34
Венсан Марсель
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Сент-Этьен
42
Антони Месонньяль
ВР
32
Амиду Кейта
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
4-3-3
30
Кардиналь
29
Дальберт
44
Байссе
4
Данте
2
Суке
25
Сиприен
6
Вальтер
14
Сери
20
Бельханда
14
Плеа
9
Эйссерик
4-1-1-1-3
40
Мулен
18
Пьерр-Габриэль
28
Теофил-Катерин
4
Лакруа
19
Погба
10
Селнаэс
17
Верету
6
Савье
22
Монне-Паке
26
Ру
17
Амума
6
Вальтер
21
Оббади
21
Оббади
6
Вальтер
14
Плеа
45
Балотелли
45
Балотелли
14
Плеа
Содерлунд
32
Кейта
32
Кейта
Содерлунд
22
Монне-Паке
16
Содерлунд
16
Содерлунд
22
Монне-Паке
Остались в запасе
Ницца
Сент-Этьен
44
Вальтер Бенитес
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
34
Венсан Марсель
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
42
Антони Месонньяль
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
44
Вальтер Бенитес
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
34
Венсан Марсель
ЦП
Остались в запасе
42
Антони Месонньяль
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Ницца - Сент-Этьен
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Амаури Делеру
Стадион:
Альянс Ривьера
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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