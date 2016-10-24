Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Клеман Турпен (Улинс)
Материалы

ПСЖ - Марсель

23.10.2016, Воскресенье, 21:45 мск Париж, стадион Парк де Пренс Франция. Лига 1, 10 тур ПСЖ - Марсель
Франция. Кубок (2015/2016)
Финал
21 мая, суббота 22:00 Марсель 2:4 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2015/2016)
25 тур
7 февраля, воскресенье 23:00 Марсель 1:2 ПСЖ
9 тур
4 октября, воскресенье 22:00 ПСЖ 2:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2014/2015)
31 тур
5 апреля, воскресенье 22:00 Марсель 2:3 ПСЖ
13 тур
9 ноября, воскресенье 23:00 ПСЖ 2:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2013/2014)
27 тур
2 марта, воскресенье 23:59 ПСЖ 2:0 Марсель
9 тур
6 октября, воскресенье 23:00 Марсель 1:2 ПСЖ
Франция. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
27 февраля, среда 23:55 ПСЖ 2:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2012/2013)
26 тур
24 февраля, воскресенье 23:59 ПСЖ 2:0 Марсель
8 тур
7 октября, воскресенье 23:00 Марсель 2:2 ПСЖ
Франция. Кубок лиги (2012/2013)
1/8 финала
31 октября, среда 23:55 ПСЖ 2:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2011/2012)
31 тур
8 апреля, воскресенье 23:00 ПСЖ 2:1 Марсель
15 тур
27 ноября, воскресенье 23:59 Марсель 3:0 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2010/2011)
28 тур
20 марта, воскресенье 23:00 Марсель 2:1 ПСЖ
12 тур
7 ноября, воскресенье 23:00 ПСЖ 2:1 Марсель
Суперкубок Франции 2010
Финал
28 июля, среда 22:45 Марсель 0:0
(5:4)п		 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2009/2010)
26 тур
28 февраля, воскресенье 23:00 ПСЖ 0:3 Марсель
10 тур
20 ноября, пятница 23:00 Марсель 1:0 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2008/2009)
28 тур
15 марта, воскресенье 23:00 ПСЖ 1:3 Марсель
10 тур
26 октября, воскресенье 23:00 Марсель 2:4 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2007/2008)
25 тур
17 февраля, воскресенье 22:55 Марсель 2:1 ПСЖ
7 тур
2 сентября, воскресенье 20:00 ПСЖ 1:1 Марсель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Монако 38 30 5 3 107:31 +76 95
2. ПСЖ 38 27 6 5 83:27 +56 87
3. Ницца 38 22 12 4 63:36 +27 78
4. Лион 37 20 4 13 77:48 +29 64
5. Марсель 38 17 11 10 57:41 +16 62
6. Бордо 38 15 14 9 53:43 +10 59
7. Нант 38 14 9 15 40:54 -14 51
8. Сент-Этьен 38 12 14 12 41:42 -1 50
9. Ренн 38 12 14 12 36:42 -6 50
10. Генгам 38 14 8 16 46:53 -7 50
11. Лилль 38 13 7 18 40:47 -7 46
12. Анжер 38 13 7 18 40:49 -9 46
13. Тулуза 38 10 14 14 37:41 -4 44
14. Метц 38 11 10 17 39:72 -33 43
15. Монпелье 38 10 9 19 48:66 -18 39
16. Дижон 38 8 13 17 46:58 -12 37
17. Кан 38 10 7 21 36:65 -29 37
18. Лорьян 38 10 6 22 44:70 -26 36
19. Нанси 38 9 8 21 29:52 -23 35
20. Бастия 37 8 10 19 29:54 -25 34
...
  • Читайте нас: 