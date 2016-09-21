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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Монако
Ницца - Монако: обзор матча 21 сентября 2016
Ницца
21.09.2016, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 6 тур
4 : 0
Завершен
Монако
17'
П. Байссе
30'
М. Балотелли
68'
М. Балотелли
86'
А. Плеа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Монако
Замена
М. Бодмер
️️️️
Ж. Мишель Сери
87'
ГОЛ! 4:0!
А. Плеа
Пас отдал
А. Плеа
86'
Пенальти не реализован!
А. Плеа
84'
83'
Красная карточка
Т. Бакайоко
Замена
А. Плеа
️️️️
М. Балотелли
78'
77'
Замена
А. Туре
️️️️
А. Раджи
Замена
В. Эйссерик
️️️️
Ю. Бельханда
77'
ГОЛ! 3:0!
М. Балотелли
Пас отдал
Р. Перейра
68'
47'
Замена
В. Жермен
️️️️
Ж. Моутинью
Желтая карточка
Ю. Бельханда
45'
45'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Р. Фалькао
ГОЛ! 2:0!
М. Балотелли
Пас отдал
Ю. Бельханда
30'
21'
Желтая карточка
Р. Фалькао
ГОЛ! 1:0!
П. Байссе
Пас отдал
Ж. Мишель Сери
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
25
Вилан Сиприен
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
18
Тома Лемар
АП
8
Жоао Моутинью
АП
20
Бернарду Силва
АП
8
Тьему Бакайоко
ПП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Ницца
1
Муез Хассен
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
14
Алассан Плеа
ЦФ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
3-2-3-1-1
30
Кардиналь
4
Данте
5
Сарр
44
Байссе
29
Дальберт
21
Перейра
14
Сери
20
Бельханда
26
Косьелло
25
Сиприен
45
Балотелли
4-1-1-3-1
1
Субашич
19
Сидибе
24
Раджи
15
Глик
21
Жемерсон
6
Фабиньо
8
Бакайоко
8
Моутинью
20
Силва
18
Лемар
9
Фалькао
14
Сери
24
Бодмер
24
Бодмер
14
Сери
20
Бельханда
9
Эйссерик
9
Эйссерик
20
Бельханда
45
Балотелли
14
Плеа
14
Плеа
45
Балотелли
24
Раджи
6
Туре
6
Туре
24
Раджи
9
Фалькао
9
Каррийо
9
Каррийо
9
Фалькао
8
Моутинью
98
Жермен
98
Жермен
8
Моутинью
Остались в запасе
Ницца
Монако
2
Арно Суке
ПЗ
1
Муез Хассен
ВР
11
Арно Лусамба
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
96
Кевин Н'Дорам
ОП
16
Морган Де Санктис
ВР
21
Габриэль Бочилия
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
2
Арно Суке
ПЗ
1
Муез Хассен
ВР
11
Арно Лусамба
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Остались в запасе
96
Кевин Н'Дорам
ОП
16
Морган Де Санктис
ВР
21
Габриэль Бочилия
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Ницца - Монако
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Альянс Ривьера
Где смотреть матч:
МАТЧ! ИГРА
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