Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Америки
Гаити - Перу
Гаити - Перу: обзор матча 05 июня 2016
Гаити
05.06.2016, воскресенье, 02:30
Кубок Америки, группа B, 1 тур
0 : 1
Завершен
Перу
61'
Х. Паоло Герреро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гаити - Перу
90'
+1
Замена
Б. да Силва
️️️️
Э. Флорес
84'
Желтая карточка
Й. Йотун
83'
Замена
Э. Поло
️️️️
А. Хоберг
75'
Замена
Й. Йотун
️️️️
К. Куэва
Желтая карточка
Д. Марселен
74'
Замена
К. Белфорт
️️️️
Д. Назон
71'
69'
Желтая карточка
Х. Паоло Герреро
61'
ГОЛ! 0:1!
Х. Паоло Герреро
Пас отдал
Э. Флорес
Желтая карточка
Ж. Алешандре
50'
Замена
Ж. Алешандре
️️️️
М. Хилэр
40'
28'
Желтая карточка
А. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гаити
1
Джонни Пласид
ВР
0
Ким Джагги
ЦЗ
0
Мешак Жером
ЦЗ
5
Ромен Женевуа
ЦЗ
8
Горо
ЦЗ
0
Кевин Лафранс
ЦЗ
10
Джефф Луи
ОП
14
Джеймс Марселен
ЦП
0
Макс Хилэр
ЦП
7
Уайлд-Дональд Геррье
ЦП
0
Дюкен Назон
ЦФ
Главный тренер
Патрис Неве
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
4
Ренсо Реворедо
ЦЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
2
Альберто Родригес
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
16
Оскар Вилчес
ЦП
21
Алехандро Хоберг
ЦП
10
Кристиан Куэва
ЦП
20
Эдисон Флорес
ЦФ
9
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Гаити
0
Валенди Оделус
ВР
0
Стюард Кеус
ВР
0
Юделин Авеска
ЦЗ
0
Стефан Ламбис
ЦЗ
0
Алекс Жуниор
ЦЗ
0
Жан-Марк Алешандре
ЦП
0
Паскаль Миллен
ЦП
0
Сони Норд
ЦП
2
Джеан Сони Алшенат
ЦП
17
Сони Мустивар
ЦП
9
Кервен Белфорт
ЦФ
21
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
Перу
12
Диего Пенни
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
22
Хаир Кеспедес
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
14
Армандо Альфагеме
ЦП
18
Кристиан Бенавенте
ЦП
5
Адан Балбин
ЦП
7
Бето да Силва
ЦП
7
Энди Поло
ПВ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
3-3-3-1
1
Пласид
5
Женевуа
8
Горо
0
Лафранс
0
Жером
10
Луи
0
Джагги
14
Марселен
0
Хилэр
7
Геррье
0
Назон
4-1-3-2
1
Галлезе
4
Реворедо
15
Рамос
2
Родригес
6
Трауко
13
Тапиа
16
Вилчес
21
Хоберг
10
Куэва
9
Герреро
20
Флорес
0
Хилэр
0
Алешандре
0
Алешандре
0
Хилэр
0
Назон
9
Белфорт
9
Белфорт
0
Назон
21
Хоберг
7
Поло
7
Поло
21
Хоберг
10
Куэва
19
Йотун
19
Йотун
10
Куэва
20
Флорес
7
да Силва
7
да Силва
20
Флорес
Остались в запасе
Гаити
Перу
0
Паскаль Миллен
ЦП
0
Юделин Авеска
ЦЗ
0
Сони Норд
ЦП
0
Стефан Ламбис
ЦЗ
0
Валенди Оделус
ВР
0
Стюард Кеус
ВР
0
Алекс Жуниор
ЦЗ
2
Джеан Сони Алшенат
ЦП
17
Сони Мустивар
ЦП
21
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
Главный тренер
Патрис Неве
22
Хаир Кеспедес
ЦЗ
14
Армандо Альфагеме
ЦП
3
Альдо Корсо
ПЗ
12
Диего Пенни
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
2
Луис Абрам
ЦЗ
18
Кристиан Бенавенте
ЦП
5
Адан Балбин
ЦП
11
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Остались в запасе
0
Паскаль Миллен
ЦП
0
Юделин Авеска
ЦЗ
0
Сони Норд
ЦП
0
Стефан Ламбис
ЦЗ
0
Валенди Оделус
ВР
0
Стюард Кеус
ВР
0
Алекс Жуниор
ЦЗ
2
Джеан Сони Алшенат
ЦП
17
Сони Мустивар
ЦП
21
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
Остались в запасе
22
Хаир Кеспедес
ЦЗ
14
Армандо Альфагеме
ЦП
3
Альдо Корсо
ПЗ
12
Диего Пенни
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
2
Луис Абрам
ЦЗ
18
Кристиан Бенавенте
ЦП
5
Адан Балбин
ЦП
11
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Патрис Неве
Главный тренер
Рикардо Гарека
Статистика матча Гаити - Перу
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гаити
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Чемпионат мира, 2 тур
Бразилия
3 : 0
20.06.2026
Гаити
Чемпионат мира, 1 тур
Гаити
0 : 1
14.06.2026
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Гаити
1 : 2
06.06.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Гаити
4 : 0
03.06.2026
Новая Зеландия
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Информация о матче
Главный судья:
Хон Питти
Стадион:
Люмен Филд
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Гаити
Перу
Товарищеские матчи (сборные): шансы Перу и Боливии на победу в товарищеском матче
13 ноября
Россия U15 уступила по пенальти Перу, выигрывая 3:0 по ходу матча
30 октября
3
Колумбия – Перу: кто победит в товарищеском матче 2026 года
6 октября
Канада – Перу: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Канада – Перу: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Стало известно, сколько заработает «Зенит» на своих игроках на ЧМ-2026
6 июля
2
Чемпионат мира 2026, 28 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Чемпионат мира 2026, 26-27 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Чемпионат мира 2026, 25-26 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
25 июня
Товарищеские матчи (сборные): шансы Перу и Боливии на победу в товарищеском матче
13 ноября
Россия U15 уступила по пенальти Перу, выигрывая 3:0 по ходу матча
30 октября
3
Колумбия – Перу: кто победит в товарищеском матче 2026 года
6 октября
Канада – Перу: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Канада – Перу: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+