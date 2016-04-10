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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Энергомаш - Металлург Л
Энергомаш - Металлург Л: обзор матча 10 апреля 2016
Энергомаш
10.04.2016, воскресенье, 15:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 18 тур
0 : 0
Завершен
Металлург Л
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Статистика матча Энергомаш - Металлург Л
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0
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Матчи команд
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 26 тур
Торпедо
1 : 2
27.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Энергомаш
1 : 0
20.05.2018
Рязань
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Зенит
0 : 3
16.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Энергомаш
1 : 0
11.05.2018
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Калуга
1 : 2
04.05.2018
Энергомаш
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
Стадион:
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Энергомаш
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