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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Аргентина - Венесуэла
Аргентина - Венесуэла: обзор матча 06 сентября 2017
Аргентина
06.09.2017, среда, 02:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 16 тур
1 : 1
Завершен
Венесуэла
51'
Д. Мурильо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аргентина - Венесуэла
Желтая карточка
Н. Отаменди
90'
+2
51'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мурильо
50'
Желтая карточка
Р. Фелчер
45'
Желтая карточка
А. Фигуэра
28'
Желтая карточка
М. Вильянуэва
Желтая карточка
Э. Банега
14'
10'
Желтая карточка
Я. Эррера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
9
Серхио Ромеро
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
6
Федерико Фасио
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
15
Гидо Писсаро
ЦП
7
Эвер Банега
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
0
Мауро Икарди
ЦФ
10
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Венесуэла
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
0
Виктор Гарсия
ЦЗ
21
Рольф Фелчер
ЦЗ
2
Микель Вильянуэва
ЦЗ
6
Янхель Эррера
ЦП
19
Джон Мурильо
ЦП
19
Аркуэмедес Фигуэра
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Освальдо Вискаррондо
Аргентина
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Науэль Гусман
ВР
13
Николас Пареха
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
5
Лукас Билья
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
9
Серхио Агуэро
ЦФ
16
Хоакин Корреа
ЦФ
Венесуэла
1
Хосе Контрерас
ВР
6
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
10
Ромуло Отеро
ЦП
17
Джозеф Мартинес
ЦФ
3-2-2-2
9
Ромеро
14
Маскерано
6
Фасио
19
Отаменди
15
Писсаро
7
Банега
11
Ди Мария
10
Месси
10
Дибала
0
Икарди
3-3-1
1
Фариньес
0
Гарсия
21
Фелчер
2
Вильянуэва
6
Эррера
19
Мурильо
19
Фигуэра
23
Рондон
Остались в запасе
Аргентина
Венесуэла
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Науэль Гусман
ВР
13
Николас Пареха
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
5
Лукас Билья
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
9
Серхио Агуэро
ЦФ
16
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
11
Дарвин Мачис
ЛВ
1
Хосе Контрерас
ВР
6
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
10
Ромуло Отеро
ЦП
17
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Освальдо Вискаррондо
Остались в запасе
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Науэль Гусман
ВР
13
Николас Пареха
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
5
Лукас Билья
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
9
Серхио Агуэро
ЦФ
16
Хоакин Корреа
ЦФ
Остались в запасе
11
Дарвин Мачис
ЛВ
1
Хосе Контрерас
ВР
6
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
10
Ромуло Отеро
ЦП
17
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Освальдо Вискаррондо
Статистика матча Аргентина - Венесуэла
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Информация о матче
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