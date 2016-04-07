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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брага - Шахтер
Брага - Шахтер: обзор матча 07 апреля 2016
Брага
07.04.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 2
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Шахтер
89'
В. Эдуарду
75'
Ф. Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Шахтер
ГОЛ! 1:1!
В. Эдуарду
Пас отдал
Байано
89'
88'
Замена
Бернард
️️️️
В. Коваленко
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Н. Вукчевич
87'
82'
Замена
Эдуардо
️️️️
Марлос
79'
Замена
Дентиньо
️️️️
Тайсон
Замена
В. Эдуарду
️️️️
Н. Стоилькович
75'
75'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Феррейра
Пас отдал
Марлос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
87
Марсело Гойано
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
24
Рикардо Феррейра
ЦЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
22
Луис Карлос
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
29
Никола Стоилькович
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
17
Максим Малышев
ОП
21
Виктор Коваленко
АП
10
Марлос
ПВ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Брага
28
Марафона
ВР
25
Андре Пинту
ЦЗ
16
Джаван
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
50
Жока
ЦП
63
Мауро
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
31
Дентиньо
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Матеус
87
Гойано
2
Байано
24
Феррейра
30
Боли
17
Вукчевич
22
Карлос
7
Сантуш
29
Стоилькович
27
Рафа
19
Хассан
4-2-2-2
30
Пятов
33
Срна
44
Ракицкий
18
Ордец
31
Исмаили
27
Степаненко
17
Малышев
10
Марлос
21
Коваленко
11
Тайсон
14
Феррейра
17
Вукчевич
6
Аугусто
6
Аугусто
17
Вукчевич
29
Стоилькович
9
Эдуарду
9
Эдуарду
29
Стоилькович
11
Тайсон
31
Дентиньо
31
Дентиньо
11
Тайсон
21
Коваленко
11
Бернард
11
Бернард
21
Коваленко
10
Марлос
9
Эдуардо
9
Эдуардо
10
Марлос
Остались в запасе
Брага
Шахтер
50
Жока
ЦП
28
Марафона
ВР
25
Андре Пинту
ЦЗ
16
Джаван
ЦЗ
63
Мауро
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
20
Александр Гладкий
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
50
Жока
ЦП
28
Марафона
ВР
25
Андре Пинту
ЦЗ
16
Джаван
ЦЗ
63
Мауро
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
20
Александр Гладкий
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Брага - Шахтер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Брага Мунисипаль
Где смотреть матч:
Матч! Арена HD
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