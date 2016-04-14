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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шахтер - Брага
Шахтер - Брага: обзор матча 14 апреля 2016
Шахтер
14.04.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/4 финала
4 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Брага
25'
Д. Срна (П)
43'
Р. Феррейра (АГ)
50'
В. Коваленко
74'
Р. Феррейра (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Брага
Замена
Бернард
️️️️
В. Коваленко
86'
78'
Замена
А. Пинту
️️️️
В. Боли
78'
Замена
Мауро
️️️️
Л. Карлос
Замена
Дентиньо
️️️️
Тайсон
78'
Замена
Эдуардо
️️️️
Марлос
77'
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
Р. Феррейра
74'
57'
Замена
Н. Стоилькович
️️️️
В. Эдуарду
55'
Желтая карточка
Л. Карлос
ГОЛ! 3:0!
В. Коваленко
Пас отдал
Д. Срна
50'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Р. Феррейра
43'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Срна
25'
24'
Желтая карточка
Матеус
15'
Желтая карточка
В. Боли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
17
Максим Малышев
ОП
21
Виктор Коваленко
АП
10
Марлос
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Брага
1
Матеус
ВР
87
Марсело Гойано
ЦЗ
24
Рикардо Феррейра
ЦЗ
16
Джаван
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
22
Луис Карлос
ЦП
10
Жозуэ
АП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
31
Дентиньо
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Брага
28
Марафона
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
25
Андре Пинту
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
50
Жока
ЦП
63
Мауро
ЦП
29
Никола Стоилькович
ЦФ
4-2-2-2
30
Пятов
31
Исмаили
50
Кучер
18
Ордец
33
Срна
27
Степаненко
17
Малышев
21
Коваленко
10
Марлос
14
Феррейра
11
Тайсон
4-1-1-1-3
1
Матеус
24
Феррейра
16
Джаван
30
Боли
87
Гойано
17
Вукчевич
22
Карлос
10
Жозуэ
27
Рафа
9
Эдуарду
19
Хассан
11
Тайсон
31
Дентиньо
31
Дентиньо
11
Тайсон
21
Коваленко
11
Бернард
11
Бернард
21
Коваленко
10
Марлос
9
Эдуардо
9
Эдуардо
10
Марлос
30
Боли
25
Пинту
25
Пинту
30
Боли
22
Карлос
63
Мауро
63
Мауро
22
Карлос
9
Эдуарду
29
Стоилькович
29
Стоилькович
9
Эдуарду
Остались в запасе
Шахтер
Брага
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
20
Александр Гладкий
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
6
Филипе Аугусто
ОП
25
Нуриу
ЛЗ
50
Жока
ЦП
28
Марафона
ВР
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
20
Александр Гладкий
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
Остались в запасе
6
Филипе Аугусто
ОП
25
Нуриу
ЛЗ
50
Жока
ЦП
28
Марафона
ВР
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Шахтер - Брага
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Павел Краловец
(Домажлице)
Стадион:
Арена-Львов
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1 HD
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