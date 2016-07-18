Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 18 июля 2016
Филадельфия Юнион
18.07.2016, понедельник, 02:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 2
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
67'
С. Джей Сапонг (П)
68'
К. Понтиус
27'
С. Клестан
44'
С. Клестан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз
Замена
У. Кривелл
️️️️
Т. Барнетта
90'
83'
Замена
Р. Зубар
️️️️
Ш. Райт-Филлипс
Замена
С. Ле То
️️️️
К. Понтиус
82'
73'
Желтая карточка
К. Лэйд
ГОЛ! 2:2!
К. Понтиус
68'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Джей Сапонг
67'
Замена
Ф. Герберс
️️️️
Р. Алберг
64'
44'
ГОЛ! 0:2!
С. Клестан
Желтая карточка
Б. Кэрролл
36'
27'
ГОЛ! 0:1!
С. Клестан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
33
Фабиньо
ЦЗ
16
Ричи Маркес
ЦЗ
12
Киган Розенберри
ЦЗ
7
Брайан Кэрролл
ЛП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
6
Роланд Алберг
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
13
Крис Понтиус
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Луис Роблес
ВР
5
Коннор Лэйд
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
16
Саша Клестан
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
8
Фелипе Мартинс
ЦП
13
Майк Грелла
ЦФ
Главный тренер
Майкл Брэдли
Филадельфия Юнион
77
Джон МакКартни
ВР
28
Раймон Гэддис
ЦЗ
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
22
Лео Фернандес
ЦП
21
Фабиан Герберс
ПВ
9
Себастьен Ле То
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
24
Кайл Рейниш
ВР
23
Рональд Зубар
ПЗ
27
Шон Дэвис
ЦП
30
Гонсало Верон
ЦФ
3-3-2
18
Блэйк
33
Фабиньо
16
Маркес
12
Розенберри
7
Кэрролл
6
Алберг
10
Барнетта
13
Понтиус
9
Сапонг
1-4-1
31
Роблес
5
Лэйд
16
Клестан
13
МакКарти
8
Мартинс
98
Райт-Филлипс
13
Грелла
6
Алберг
21
Герберс
21
Герберс
6
Алберг
10
Барнетта
2
Кривелл
2
Кривелл
10
Барнетта
13
Понтиус
9
Ле То
9
Ле То
13
Понтиус
98
Райт-Филлипс
23
Зубар
23
Зубар
98
Райт-Филлипс
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Ред Буллз
22
Лео Фернандес
ЦП
77
Джон МакКартни
ВР
28
Раймон Гэддис
ЦЗ
Главный тренер
Джим Кертин
24
Кайл Рейниш
ВР
27
Шон Дэвис
ЦП
30
Гонсало Верон
ЦФ
Главный тренер
Майкл Брэдли
Остались в запасе
22
Лео Фернандес
ЦП
77
Джон МакКартни
ВР
28
Раймон Гэддис
ЦЗ
Остались в запасе
24
Кайл Рейниш
ВР
27
Шон Дэвис
ЦП
30
Гонсало Верон
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Майкл Брэдли
Статистика матча Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
17.10.2026
Шарлотт
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Субару Парк
Новости команд
Все
Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Ред Буллз
Объявлено наказание для Месси за удар соперника
22 августа
2
Месси ударил соперника в матче МЛС
22 августа
8
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
У Месси подозрение на травму за 17 дней до ЧМ, его заменили из предосторожности
25 мая
Объявлено наказание для Месси за удар соперника
22 августа
2
Месси ударил соперника в матче МЛС
22 августа
8
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
У Месси подозрение на травму за 17 дней до ЧМ, его заменили из предосторожности
25 мая
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Динамо» думает о возвращении иностранного тренера
2025.11.18 00:24
11
Экс-тренера «Динамо» Шварца уволили из клуба МЛС
2025.10.28 13:59
1
Шварц написал Карпину после его назначения в «Динамо»
2025.06.17 21:45
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+