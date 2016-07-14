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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Торонто
Коламбус - Торонто: обзор матча 14 июля 2016
Коламбус
14.07.2016, четверг, 02:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Торонто
54'
Х. Аффул
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коламбус - Торонто
Замена
В. Фрэнсис
️️️️
К. Эш
89'
59'
Замена
Д. Чапмен
️️️️
Д. Морроу
ГОЛ! 1:0!
Х. Аффул
54'
45'
Замена
Ц. Эндо
️️️️
М. Дельгадо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
12
Стив Кларк
ВР
3
Кори Эш
ЦЗ
2
Тайсон Уол
ЦЗ
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
20
Вил Трапп
ЦП
13
Этан Финлэй
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
6
Тони Тчани
ЦП
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Торонто
25
Алекс Боно
ВР
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦЗ
3
Дрю Мур
ЦЗ
2
Джастин Морроу
ЦЗ
21
Джонатан Осорио
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
Коламбус
41
Брэд Стувер
ВР
21
Чад Барсон
ЦЗ
14
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
8
Мохаммед Саид
ЦП
16
Эктор Хименес
ЦП
Торонто
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
14
Джей Чапмен
ЦП
47
Цубаса Эндо
ЦП
4-4-1
12
Кларк
3
Эш
2
Уол
4
Паркхерст
25
Аффул
20
Трапп
22
Мерам
6
Тчани
13
Финлэй
9
Камара
4-3
25
Боно
15
Савалета
3
Мур
2
Морроу
23
Уилльямс
21
Осорио
8
Дельгадо
8
Шейру
3
Эш
14
Фрэнсис
14
Фрэнсис
3
Эш
2
Морроу
14
Чапмен
14
Чапмен
2
Морроу
8
Дельгадо
47
Эндо
47
Эндо
8
Дельгадо
Остались в запасе
Коламбус
Торонто
21
Чад Барсон
ЦЗ
41
Брэд Стувер
ВР
8
Мохаммед Саид
ЦП
16
Эктор Хименес
ЦП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
21
Чад Барсон
ЦЗ
41
Брэд Стувер
ВР
8
Мохаммед Саид
ЦП
16
Эктор Хименес
ЦП
Остались в запасе
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Коламбус - Торонто
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
- : -
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Цинциннати
0 : 2
19.10.2026
Коламбус
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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