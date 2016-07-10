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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус
Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус: обзор матча 10 июля 2016
Нью-Инглэнд Революшн
10.07.2016, воскресенье, 02:30
США. МЛС, Общий этап
3 : 1
Завершен
Коламбус
3'
Л. Нгюйен
34'
В. Трапп (АГ)
43'
О. Камара
71'
О. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус
Замена
Д. Факундес
️️️️
Л. Нгюйен
90'
Желтая карточка
К. Роу
79'
79'
Замена
Э. Хименес
️️️️
Х. Аффул
Замена
Д. Кобаяши
️️️️
С. Калдуэлл
78'
ГОЛ! 4:0!
О. Камара
71'
Желтая карточка
Б. Найтон
67'
ГОЛ! 3:0!
О. Камара
43'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
В. Трапп
34'
Желтая карточка
Э. Фаррелл
30'
27'
Желтая карточка
Т. Тчани
Желтая карточка
Л. Вудберри
19'
ГОЛ! 1:0!
Л. Нгюйен
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
18
Брэд Найтон
ВР
23
Жозе Гонсалвеш
ЦЗ
27
ДжиВон Уотсон
ЦЗ
28
Лондон Вудберри
ЦЗ
8
Крис Тирни
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
24
Ли Нгюйен
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
9
Ола Камара
ЦФ
10
Тил Банбери
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Коламбус
12
Стив Кларк
ВР
21
Чад Барсон
ЦЗ
14
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
20
Вил Трапп
ЦП
13
Этан Финлэй
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
8
Мохаммед Саид
ЦП
6
Тони Тчани
ЦП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Нью-Инглэнд Революшн
16
Дайго Кобаяши
ЦП
21
Закари Хериво
ЦП
77
Диего Факундес
ЦФ
Коламбус
41
Брэд Стувер
ВР
3
Кори Эш
ЦЗ
16
Эктор Хименес
ЦП
3-2-3-2
18
Найтон
28
Вудберри
8
Тирни
88
Фаррелл
27
Уотсон
23
Гонсалвеш
24
Нгюйен
22
Роу
12
Калдуэлл
10
Банбери
9
Камара
4-5
12
Кларк
25
Аффул
14
Фрэнсис
4
Паркхерст
21
Барсон
20
Трапп
22
Мерам
8
Саид
6
Тчани
13
Финлэй
12
Калдуэлл
16
Кобаяши
16
Кобаяши
12
Калдуэлл
24
Нгюйен
77
Факундес
77
Факундес
24
Нгюйен
25
Аффул
16
Хименес
16
Хименес
25
Аффул
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Коламбус
21
Закари Хериво
ЦП
Главный тренер
Калеб Портер
3
Кори Эш
ЦЗ
41
Брэд Стувер
ВР
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
21
Закари Хериво
ЦП
Остались в запасе
3
Кори Эш
ЦЗ
41
Брэд Стувер
ВР
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
- : -
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Цинциннати
0 : 2
19.10.2026
Коламбус
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
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