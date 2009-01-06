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Расписание матчей
Ювентус - Монако
Ювентус - Монако: обзор матча 06 января 2009
Ювентус
06.01.2009, вторник, 20:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Монако
90+1'
В. Яквинта
36'
Й. Леко (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ювентус - Монако
ГОЛ! 1:1!
В. Яквинта
+1
Замена
Л. Дюфо
️️️️
Й. Леко
Замена
А. Кименти
️️️️
А. Маннингер
Замена
Н. Н'Кулу
️️️️
С. Монгонгю
Замена
Й. Молло
️️️️
Я. Сагбо
Замена
️️️️
Ж. Госсо
Замена
А. Экдаль
️️️️
П. Недвед
Замена
К. Поульсен
️️️️
К. Маркизио
Замена
К. Дзанетти
️️️️
М. Сиссоко
Замена
А. Маннингер
️️️️
Д. Буффон
Замена
Й. Тюрам-Ульен
️️️️
С. Руффье
Замена
С. Джовинко
️️️️
А. Дель Пьеро
Замена
В. Яквинта
️️️️
Амаури
Замена
️️️️
М. Маркьонни
Замена
П. Де Челье
️️️️
З. Грыгера
Замена
Х. Салихамиджич
️️️️
К. Молинаро
Желтая карточка
П. Недвед
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Й. Леко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
11
Павел Недвед
ЛП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
(К)
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
6
Томас Мангани
ЛЗ
12
Адриано
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
(К)
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
8
Кевин Диаз
ЛП
27
Никола Покривац
ЦП
27
Йерко Леко
ЦП
20
Янник Сагбо
ПП
19
Жан-Жак Госсо
ЦФ
0
Фредди Аду
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Гомес
Ювентус
12
Антонио Кименти
ВР
13
Александр Маннингер
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
0
Улоф Мельберг
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
0
Лоик Дюфо
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
4-4-2
1
Буффон
3
Молинаро
15
Ариаудо
6
Легротталье
26
Грыгера
11
Недвед
22
Сиссоко
10
Маркизио
32
Маркьонни
11
Амаури
10
Дель Пьеро
4-4-2
16
Руффье
27
Монгонгю
12
Адриано
20
Модесто
6
Мангани
20
Сагбо
27
Покривац
27
Леко
8
Диаз
0
Аду
19
Госсо
Маннингер
12
Кименти
12
Кименти
Маннингер
1
Буффон
13
Маннингер
13
Маннингер
1
Буффон
26
Грыгера
29
Де Челье
29
Де Челье
26
Грыгера
11
Недвед
8
Экдаль
8
Экдаль
11
Недвед
10
Маркизио
29
Поульсен
29
Поульсен
10
Маркизио
22
Сиссоко
14
Дзанетти
14
Дзанетти
22
Сиссоко
3
Молинаро
11
Салихамиджич
11
Салихамиджич
3
Молинаро
10
Дель Пьеро
21
Джовинко
21
Джовинко
10
Дель Пьеро
11
Амаури
19
Яквинта
19
Яквинта
11
Амаури
27
Леко
0
Дюфо
0
Дюфо
27
Леко
16
Руффье
16
Тюрам-Ульен
16
Тюрам-Ульен
16
Руффье
27
Монгонгю
63
Н'Кулу
63
Н'Кулу
27
Монгонгю
20
Сагбо
89
Молло
89
Молло
20
Сагбо
Остались в запасе
Ювентус
Монако
0
Улоф Мельберг
ЦЗ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Рикарду Гомес
Остались в запасе
0
Улоф Мельберг
ЦЗ
Остались в запасе
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Рикарду Гомес
Статистика матча Ювентус - Монако
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Эмидио Морганти
(Асколи)
Стадион:
Альянц Стадиум
Посещаемость:
18000 из 41000 зрителей (43%)
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